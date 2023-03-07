Вторник, 7 Марта 2023 11:50

АрмИнфо.. В Ереван прибыл старший советник по вопросам Кавказа, американский сопредседатель Минской группы (МГ ОБСЕ) Луис Боно.

Как сообщает посольство США в Армении, в рамках визита в Ереван Луис Боно 7 марта встретится с официальными лицами РА и другими, чтобы обсудить поддержку Соединенными Штатами армяно-азербайджанских переговоров, направленных на достижение всеобъемлющего мира, включая прочное политическое решение нагорно-карабахского конфликта.

<В качестве старшего советника по делам Кавказа Боно работает с региональными лидерами над продвижением мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и продолжающейся оккупацией Россией суверенной территории Грузии. Г-н Боно имеет большой опыт работы в двустороннем и многостороннем форматах. Ранее он был исполняющим обязанности представителя США в Международном агентстве по атомной энергии, структурах ООН в Вене и временным поверенным в делах США в Ватикане. Он также возглавлял Басрское региональное отделение Совета национальной безопасности, был советником первого заместителя госсекретаря и заместителя госсекретаря по экономическим и деловым вопросам. Он отставной член армейского резерва, преподавал в Вест-Пойнте и Военном колледже армии>, - говорится в сообщении посольстыва США в РА. Отметим, что накануне Боно провел переговоры в Баку.