Вторник, 7 Марта 2023 11:45

АрмИнфо.ВТБ (Армения) запустил для розничных клиентов возможность пополнять счета, депозиты и оплачивать кредиты в отделениях национального почтового оператора Айпост. Все транзакции проводятся в национальной валюте – драмах. Количество операций в течение одного дня не ограничено.

Для пополнения текущего счета, карты или вклада в почтовых отделениях Айпост клиенту достаточно указать номер карты, счета или код депозитного договора, а для оплаты по кредиту – код кредита. Все банковские операции проводятся моментально в соответствии с рабочим графиком. Сумма перевода составляет от 1 тыс. драмов до 400 тыс. драмов РА.

«Доступность и простота использования продуктов и услуг ВТБ (Армения) являются приоритетными для банка. С этой целью мы постоянно улучшаем возможности наших дистанционных каналов и обслуживания в физических отделениях. Наше партнерство с национальным почтовым оператором позволит населению выбирать наиболее удобные форматы взаимодействия с банком. Особенно сервис будет полезен для клиентов из малонаселенных пунктов, где нет отделений банка или возможности подключиться к сети, чтобы воспользоваться онлайн-банком», – прокомментировал и. о. заместителя генерального директора – председателя директората Банка ВТБ (Армения) Тарас Кладченко․

Узнать подробно о новой услуге можно на сайте ВТБ (Армения) или в контактном центре банка по номеру 8787, а также на официальной странице Айпост или по телефону 010514514.