|Секретарь Совбеза РА и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили урегулирование армяно-азербайджанских отношений
|Секретарь СБ Армении подчеркнул необходимость международного присутствия в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре
|По факту ДТП, в котором пострадали 13 сотрудников аппарата правительства РА, возбуждено уголовное дело
|В Армении пресекли очередную хакерскую атаку Азербайджана или как Лапшин спас банковскую систему Армении
|Пашинян назначил заместителей начальника Инспекционного органа образования
|Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
|Помощник Генсека НАТО выразил обеспокоенность в связи инцидентом в Нагорном Карабахе
|В МИД Франции прокомментировали азербайджанскую диверсионную атаку в Нагорном Карабахе
|В Госдепе США рассказали о своих приоритетах на Южном Кавказе
|Госминистр Арцаха: На теле одного из погибших полицейских было более 20 огнестрельных ранений
|В Армении раскрыт еще один случай государственной измены
|Заявление МО России относительно обстрела азербайджанскими ВС автомобиля с арцахскими правоохранителями вызвало истерику в Баку
|В Ереване пройдет ретроспектива фильмов Андрея Тарковского
|Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
|Американский посредник МГ ОБСЕ уже в Ереване
|Клиенты ВТБ (Армения) могут пополнять счета и оплачивать кредиты в почтовых отделениях Айпост
|В МИД Армении рассказали зарубежным послам об азербайджанской провокации в Нагорном Карабахе
|Премьер Армении и французский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили последние процессы вокруг Нагорного Карабаха
|Замглавы МИД Армении рассказал французскому сопредседателю МГ ОБСЕ о диверсионной атаке Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Евросоюз выступил с заявлением в связи с провокацией Азербайджана на территории Арцаха
|Группа компаний Team стала новым владельцем Ереванской <исторической> гостиницы "Гранд Отель Ереван"
|Москва: Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне карабахского конфликта
|Арутюнян сообщил об ультиматуме Баку: Либо интеграция, либо эскалация
|Глава миссии наблюдателей ЕС в Армении рассказал об основных задачах возглавляемой им группы
|Председатель комиссии НС РА призвала страны - члены СБ ООН предпринять меры для разблокирования Лачинского коридора
|Завершено предварительное следствие в отношении экспертов медицинской комиссии, выдавших ложное заключение по делу Артура Саркисяна
|Уволены сразу три заместителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов
|Алиев и Боно обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
|СМИ: За последние 7 лет из Израиля в Азербайджан было совершено 92 рейса с оружием
|Армения и Грузия активизируют сотрудничество в области сейсмической безопасности
|Депутаты НС Армении обсудили с послом России вчерашний диверсионный акт в Арцахе
|Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
|Депутат Европарламента напомнила спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу чьи интересы он должен отстаивать в Баку
|Монооперу Микаэла Таривердиева <Ожидание> исполнят в Доме камерной музыки им. Комитаса
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением в связи с вражескими ложными утверждениями
|Минюст РА: Предварительная версия проекта Стратегии противодействия коррупции будет доступна в апреле текущего года
|Экс-госминистр Арцаха усомнился в беспристрастности Тойво Клаара
|Спикер НС Арцаха: цель Азербайджана - этническая чистка и насильственная депортация народа
|Минобороны Армении опровергает очередную вражескую дезинформацию
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|Aмериканский посредник МГ ОБСЕ уже в Баку
|Единая Родина: Результат 44-дневной войны может быть оспорен не только на правовом и гуманитарном полях, но и на земле, силой оружия
|МИД Армении: Действия диверсионной группы Азербайджана в Арцахе нельзя охарактеризовать иначе как терроризм
|Анализ обстоятельств убийства полицейских позволяет расценивать действия азербайджанской стороны как военное преступление - МИД Арцаха
|Число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 12 - Минздрав
|Новоназначенный посол США в РА обещает сделать все возможное для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а также армяно-турецких отношений
|Армения и ряд других стран использовались для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь - Правительство США
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|Премьер Армении выступил в Бундестаге
|Вице-премьер встретился с гражданской платформой CEPA
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|В Нагорном Карабахе Азербайджан организует ползучую этническую чистку - заместитель постпреда Армении при ООН
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На заседании Постоянного совета ОБСЕ обсудили вопрос <Решение Международного Суда относительно Лачинского коридора>
|Пашинян и Штайнмайер обсудили процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа
|Арутюнян заверяет: Переговоры о статусе Арцаха могут проходить только в международно признанном формате
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|Германские парламентарии подчеркнули необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международого суда ООН по Лачинскому корудору
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|Главным препятствием на пути установления отношений между Арменией и Турцией является Баку - Премьер РА
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АрмИнфо.ВТБ (Армения) запустил для розничных клиентов возможность пополнять счета, депозиты и оплачивать кредиты в отделениях национального почтового оператора Айпост. Все транзакции проводятся в национальной валюте – драмах. Количество операций в течение одного дня не ограничено.
Для пополнения текущего счета, карты или вклада в почтовых отделениях Айпост клиенту достаточно указать номер карты, счета или код депозитного договора, а для оплаты по кредиту – код кредита. Все банковские операции проводятся моментально в соответствии с рабочим графиком. Сумма перевода составляет от 1 тыс. драмов до 400 тыс. драмов РА.
«Доступность и простота использования продуктов и услуг ВТБ (Армения) являются приоритетными для банка. С этой целью мы постоянно улучшаем возможности наших дистанционных каналов и обслуживания в физических отделениях. Наше партнерство с национальным почтовым оператором позволит населению выбирать наиболее удобные форматы взаимодействия с банком. Особенно сервис будет полезен для клиентов из малонаселенных пунктов, где нет отделений банка или возможности подключиться к сети, чтобы воспользоваться онлайн-банком», – прокомментировал и. о. заместителя генерального директора – председателя директората Банка ВТБ (Армения) Тарас Кладченко․
Узнать подробно о новой услуге можно на сайте ВТБ (Армения) или в контактном центре банка по номеру 8787, а также на официальной странице Айпост или по телефону 010514514.
|Секретарь Совбеза РА и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили урегулирование армяно-азербайджанских отношений
|Секретарь СБ Армении подчеркнул необходимость международного присутствия в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре
|По факту ДТП, в котором пострадали 13 сотрудников аппарата правительства РА, возбуждено уголовное дело
|В Армении пресекли очередную хакерскую атаку Азербайджана или как Лапшин спас банковскую систему Армении
|Пашинян назначил заместителей начальника Инспекционного органа образования
|Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
|Помощник Генсека НАТО выразил обеспокоенность в связи инцидентом в Нагорном Карабахе
|В МИД Франции прокомментировали азербайджанскую диверсионную атаку в Нагорном Карабахе
|В Госдепе США рассказали о своих приоритетах на Южном Кавказе
|Госминистр Арцаха: На теле одного из погибших полицейских было более 20 огнестрельных ранений
|В Армении раскрыт еще один случай государственной измены
|Заявление МО России относительно обстрела азербайджанскими ВС автомобиля с арцахскими правоохранителями вызвало истерику в Баку
|В Ереване пройдет ретроспектива фильмов Андрея Тарковского
|Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
|Американский посредник МГ ОБСЕ уже в Ереване
|Клиенты ВТБ (Армения) могут пополнять счета и оплачивать кредиты в почтовых отделениях Айпост
|В МИД Армении рассказали зарубежным послам об азербайджанской провокации в Нагорном Карабахе
|Премьер Армении и французский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили последние процессы вокруг Нагорного Карабаха
|Замглавы МИД Армении рассказал французскому сопредседателю МГ ОБСЕ о диверсионной атаке Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Евросоюз выступил с заявлением в связи с провокацией Азербайджана на территории Арцаха
|Группа компаний Team стала новым владельцем Ереванской <исторической> гостиницы "Гранд Отель Ереван"
|Москва: Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне карабахского конфликта
|Арутюнян сообщил об ультиматуме Баку: Либо интеграция, либо эскалация
|Глава миссии наблюдателей ЕС в Армении рассказал об основных задачах возглавляемой им группы
|Председатель комиссии НС РА призвала страны - члены СБ ООН предпринять меры для разблокирования Лачинского коридора
|Завершено предварительное следствие в отношении экспертов медицинской комиссии, выдавших ложное заключение по делу Артура Саркисяна
|Уволены сразу три заместителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов
|Алиев и Боно обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
|СМИ: За последние 7 лет из Израиля в Азербайджан было совершено 92 рейса с оружием
|Армения и Грузия активизируют сотрудничество в области сейсмической безопасности
|Депутаты НС Армении обсудили с послом России вчерашний диверсионный акт в Арцахе
|Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
|Депутат Европарламента напомнила спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу чьи интересы он должен отстаивать в Баку
|Монооперу Микаэла Таривердиева <Ожидание> исполнят в Доме камерной музыки им. Комитаса
|Армия обороны Арцаха выступила с заявлением в связи с вражескими ложными утверждениями
|Минюст РА: Предварительная версия проекта Стратегии противодействия коррупции будет доступна в апреле текущего года
|Экс-госминистр Арцаха усомнился в беспристрастности Тойво Клаара
|Спикер НС Арцаха: цель Азербайджана - этническая чистка и насильственная депортация народа
|Минобороны Армении опровергает очередную вражескую дезинформацию
|Ситуация вокруг Арцаха достаточно напряженная - депутат
|Aмериканский посредник МГ ОБСЕ уже в Баку
|Единая Родина: Результат 44-дневной войны может быть оспорен не только на правовом и гуманитарном полях, но и на земле, силой оружия
|МИД Армении: Действия диверсионной группы Азербайджана в Арцахе нельзя охарактеризовать иначе как терроризм
|Анализ обстоятельств убийства полицейских позволяет расценивать действия азербайджанской стороны как военное преступление - МИД Арцаха
|Число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 12 - Минздрав
|Новоназначенный посол США в РА обещает сделать все возможное для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а также армяно-турецких отношений
|Армения и ряд других стран использовались для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь - Правительство США
|Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
|Премьер Армении выступил в Бундестаге
|Вице-премьер встретился с гражданской платформой CEPA
|Жанна Андреасян: <Французский язык и ценности Франкофонии - одно неделимое целое>
|В Нагорном Карабахе Азербайджан организует ползучую этническую чистку - заместитель постпреда Армении при ООН
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На заседании Постоянного совета ОБСЕ обсудили вопрос <Решение Международного Суда относительно Лачинского коридора>
|Пашинян и Штайнмайер обсудили процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа
|Арутюнян заверяет: Переговоры о статусе Арцаха могут проходить только в международно признанном формате
|Степанакерт: Власти Арцаха согласны на установку технических средств для контроля в Бердзорском коридоре
|Германские парламентарии подчеркнули необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международого суда ООН по Лачинскому корудору
|Мирзоян на встрече с Боррелем рассказал о ситуации в Бердзорском коридоре
|Главным препятствием на пути установления отношений между Арменией и Турцией является Баку - Премьер РА
|Читать больше
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|Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
|Алиев и Боно обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
|Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
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