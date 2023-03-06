Понедельник, 6 Марта 2023 22:31

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворкян и представитель по международно-правовым вопросам Егише Киракосян встретились с главами аккредитованных в Армении дипломатических миссий и представителями международных структур.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Геворкян представил иностранным дипломатам подробности диверсионного акта, совершенного азербайджанскими вооруженными силами в Нагорном Карабахе 5 марта, в результате которого трое сотрудников паспортно-визового управления МВД Нагорного Карабаха погибли и один был ранен.

Армянский дипломат подчеркнул, что упомянутая выше диверсионная атака- грубое нарушение режима прекращения огня, установленного трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, которое было заранее спланировано Азербайджаном.

Видео, опубликованное властями Нагорного Карабаха, было продемонстрировано участникам встречи, которое доказывает беспочвенность версии, выдвинутой Азербайджаном. Он также подчеркнул, что диверсионная операция проводилась против невоенной цели.

Внимание зарубежных дипломатов было обращено на то, что уже более двух недель юридически обязывающее решение Международного суда ООН об открытии Бердзорского (Лачинского) коридора грубо игнорируется властями Азербайджана. Тот факт, что этот террористический акт происходит даже в условиях невыполненного судебного решения, доказывает, что Азербайджан стал злостным нарушителем международного права.

Ваге Геворкян подчеркнул, что Азербайджан в различных случаях прибегает к силовым методам для терроризирования и навязывания односторонних максималистских решений, и что такие неоднократные инциденты доказывают, что диалог между Азербайджаном и Нагорным Карабахом может быть успешным только в присутствии и вовлечении четкого международного механизма.

Егише Киракосян в свою очередь добавил, что постановление Международного суда ООН обязывает Азербайджан обеспечить бесперебойное движение по Лачинскому коридору в обоих направлениях, а также прекращение незаконной деятельности в Бердзорском (Лачинском)коридоре и восстановить поставки газа и электроэнергии в Нагорный Карабах.

Было отмечено, что только целенаправленные оценки и четкие действия международного сообщества могут помочь обуздать агрессивную политику Азербайджана и поддержать усилия по установлению стабильности и долгосрочного мира в регионе.