Понедельник, 6 Марта 2023 19:40

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян входе встречи с французским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Брисом Рокфеем обратил внимание на факт совершения 5 марта азербайджанскими вооруженными силами в Нагорном Карабахе диверсионного акта, в результате которого трое сотрудников паспортно-визового управления Нагорно-Карабахской Республики МВД погибли, один получил ранения.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, Никол Пашинян подчеркнул, что действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать иначе, как терроризм, и добавил, что параллельно с действиями, направленными на блокирование Бердзорского (Лачинского) коридора и создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе уже почти три месяца, Азербайджан продолжает действия по терроризированию армянского населения Арцаха, конечная цель которой - этнические чистки.

Обе стороны подчеркнули необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН по разблокированию Бердзорского коридора.

В то же время премьер-министр добавил, что в существующих условиях направление международной группы по установлению фактов в Бердзорский коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахским конфликтом. При этом была подчеркнута важность деятельности гражданской миссии ЕС в Армении, которая будет способствовать стабильности и миру в регионе.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю

Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. Полицейские ехали на сменку. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение.

После атаки, ВС Армии обороны Арцаха открыли огонь по азербайджанским диверсантам. Согласно официальной версии МО АР погибло двое азербайджанских военных. В азербайджанских соцсетях сообщают, что у вражеской стороны до 8 потерь в живой силе. Добавим также, что этой диверсии предшествовали нападения ВС АР на мирных жителей, проводящих в полях сельхозработы.

Добавим также, что инцидент произошел не на линии соприкосновения войск, а на территории Арцаха, на дороге недалеко от Степанакерта.