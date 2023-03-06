Понедельник, 6 Марта 2023 19:35

АрмИнфо. Евросоюз выступил с заявлением в связи с провокацией Азербайджана на территории Арцаха, и в тексе заявления использовал термин Карабах, вместо официального названия Нагорный Карабах.

Так, в заявлении пресс-секретаря ЕС, в частности, говорится: <ЕС сожалеет о вчерашней вспышке насилия на карабахской линии соприкосновения, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек.

Обстоятельства этого смертельного инцидента должны быть тщательно расследованы.

Мы призываем все заинтересованные стороны проявить сдержанность, чтобы предотвратить любые дальнейшие действия, которые могут еще больше подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу мирный процесс>.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю

Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. Полицейские ехали на сменку. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение.

После атаки, ВС Армии обороны Арцаха открыли огонь по азербайджанским диверсантам. Согласно официальной версии МО АР погибло двое азербайджанских военных. В азербайджанских соцсетях сообщают, что у вражеской стороны до 8 потерь в живой силе. Добавим также, что этой диверсии предшествовали нападения ВС АР на мирных жителей, проводящих в полях сельхозработы.

Добавим также, что инцидент произошел не на линии соприкосновения войск, а на территории Арцаха, на дороге недалеко от Степанакерта.