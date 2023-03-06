Понедельник, 6 Марта 2023 16:11

АрмИнфо. Председатель комиссии Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян направила сообщения к послам постоянных членов государств-членов Совета Безопасности ООН (США, Китая, Франции, России и Великобритании) в Армении с призывом предпринять срочные меры для разблокирования Лачинского коридора.

На своей странице в Facebook депутат отметила, что 22 февраля 2023 года Международный суд ООН удовлетворил иск Армении с требованием к Азербайджану предпринять меры для обеспечения бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор. Спустя 12 дней после решения главного судебного органа ООН Азербайджан продолжает не выполнять требование суда.

Более того, Азербайджан осуществил новую агрессию в Арцахе, который уже 85 дней находится в осаде. <Вчера диверсионная группа Вооруженных сил Азербайджана обстреляла автомобиль сотрудников Паспортно-визового управления Полиции Республики Арцах, в результате чего были убиты 3 сотрудника Полиции. Согласно статье 59 Статута Международного Суда, решение Суда является обязательным для сторон. Согласно статье 60 Статута, решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. На основании вышеизложенного, я обратилась к послам государств- членов Совета Безопасности ООН в Армении, попросив их проявить последовательность и довести до постоянных членов Совета Безопасности ООН наши опасения, чтобы добиться исполнения решения Суда о применении обеспечительных мер. В то же время я попросил дать оценку еще одному террористическому акту, совершенному вчера Азербайджаном, в результате которого мы имеем жертвы с армянской стороны. До сих пор только Французская Республика сослалась на необходимость выполнения решения Международного Суда, выступив со специальным призывом>, - отметила Товмасян.