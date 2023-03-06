Понедельник, 6 Марта 2023 15:17

АрмИнфо. Завершено предварительное следствие в отношении экспертов медицинской комиссии, выдавших ложное заключение по делу Артура Саркисяна, более известного как <Хлеб несущий>. Об этом сообщает Следственный комитет РА.

Согласно источнику, материалы с обвинительным заключением в отношении пяти лиц направлены надзирающему прокурору. Всего по делу проходили шесть экспертов, один из которых признал вину, и СК обратился в генеральную прокуратуру с ходатайством о прекращении уголовного преследования в его отношении. Что касается пятерых оставшихся, то в отношении двух обвиняемых в качестве меры пресечения избраны приостановка полномочий и подписка о невыезде. Подписку о невыезде дали и остальные трое обвиняемых.

Напомним, что по данному делу проходит депутат от оппозиционной фракции <Армения> Армен Чарчян, которого Национальное Собрание РА лишило депутатской неприкосновенности в целях уголовного преследования.

Согласно данным, полученным в ходе предварительного следствия, Чарчян, будучи директором медицинского центра Измирлян>, вовлеченным в проведение следственных действий по делу об Артуре Саркисяне, 8 февраля 2017 выдал очевидное ложное заключение повторной судебно-медицинской экспертизы. В частности, Чарчян дал положительное заключение на арест Артура Саркисяна, несмотря на то, что болезнь подозреваемого была включена в перечень заболеваний, несовместимых с арестом.

Депутат парламента Армении, бывший директор медцентра "Измирлян", профессор Армен Чарчян ранее обвинялся в подкупе и давлении на избирателей. Он был освобожден из-под ареста 10 декабря, после решения Конституционного суда, согласно которому лицо, лишенное свободы, с момента приобретения депутатского статуса не может оставаться под арестом. В отношении Чарчяна применена подписка о невыезде.

Напомним, что Артур Саркисян, более известный в армянском обществе как <Хлеб несущий>, скончался 16 марта 2017 года в медицинском центре <Армения>. В июле 2016 года он доставлял еду членам группы "Сасна црер", захватившей территорию Патрульно-постового полка в Ереване. Он обвинялся в содействии удержанию заложников, перевозке и хранению оружия и боеприпасов. Артур страдал болезнью Бехтерева, перенес операцию на позвоночнике. После нескольких арестов он скончался.