Понедельник, 6 Марта 2023 15:07

АрмИнфо. Азербайджанский грузовой самолет приземлился в минувший четверг на базе израильских ВВС Овда к северу от Эйлата, после двух часовой стоянки старый Ил-76, как обычно, взлетел, пролетел над центром Израиля, продолжил путь на север над Турцией, а затем на восток, вернувшись на родину в Баку, столицу Азербайджана.

Расследование Haaretz, основанное на общедоступных авиационных данных, показывает, что за последние семь лет 92 грузовых рейса азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines приземлились на авиабазе Овда, единственном аэродроме в Израиле, через который могут доставляться и вывозиться взрывчатые вещества.

Источник напоминает, что Израиль состоит в стратегическом союзе с Азербайджаном на протяжении последних двух десятилетий, и продает ей оружия на миллиарды долларов, а взамен Азербайджан, согласно источникам, поставляет Израилю нефть и доступ в Иран.

По сообщениям зарубежных СМИ, Азербайджан разрешил Моссаду создать передовой отдел для наблюдения за тем, что происходит в Иране, соседнем с Азербайджаном на юге, и даже подготовил аэродром, предназначенный для оказания помощи Израилю в случае, если он решит атаковать иранские ядерные объекты. В сообщениях двухлетней давности говорилось, что агенты Моссада, похитившие иранский ядерный архив, контрабандой переправили его в Израиль через Азербайджан. Согласно официальным сообщениям из Азербайджана, за эти годы Израиль продал ему самые современные системы вооружений, в том числе баллистические ракеты, системы ПВО и РЭБ, беспилотники-камикадзе и многое другое.

Silk Way - одна из крупнейших грузовых авиакомпаний Азии, а по официальным документам она выступает в качестве субподрядчика для различных министерств обороны по всему миру. Компания выполняет три еженедельных рейса между Баку и международным аэропортом Бен- Гурион на грузовых самолетах Boeing 747, и в прошлом году она была третьим по величине иностранным грузовым перевозчиком по объему в Бен-Гурион.

Но цифры, впервые представленные здесь, показывают, что с 2016 года самолеты компании Ил-76 не менее 92 раз приземлялись в аэропорту Овда, необычном месте назначения для гражданских грузовых самолетов.

Silk Way - одна из очень немногих авиакомпаний, приземляющихся в Овде; за прошедшие годы лишь несколько восточноевропейских авиакомпаний, которые перевозили взрывчатку, приземлились и взлетели оттуда. Silk Way даже был в центре расследования в чешских СМИ в 2018 году, в котором говорилось, что оружие, запрещенное к продаже в Азербайджан, было доставлено туда, несмотря на эмбарго на поставки оружия - в рамках циркулярной сделки через Израиль.

Израильский авиационный закон запрещает обычную перевозку взрывчатых веществ из аэропорта Бен-Гурион, поскольку он расположен в самом центре густонаселенного района, сообщили источники в авиационной отрасли. По словам источников, единственным аэропортом, из которого разрешен ввоз и вывоз взрывчатых веществ, является база ВВС Израиля в Овде. Разрешение было дано в 2013 году.

Эти самолеты Silk Way (и другие) приземлялись в Овде почти 100 раз с момента выдачи разрешения. Данные показывают увеличение количества рейсов в Баку, особенно в середине 2016 года, в конце 2020 года и в конце 2021 года, которые совпадают с периодами боевых действий в Нагорном Карабахе.

Напоминается, что Израиль и Азербайджан подняли свои отношения на новый уровень в 2011 году, заключив огромную сделку на 1,6 миллиарда долларов, которая включала в себя установку ракет Barak для перехвата самолетов и ракет, а также беспилотники Searcher и Heron от Israel Aerospace Industries (IAI).

Aeronautics Defense Systems также начала сотрудничать с местной военной промышленностью в Азербайджане, где было произведено около 100 беспилотников-камикадзе (барражирующих боеприпасов) Orbiter - беспилотников, которые министр обороны Азербайджана назвал <кошмаром для армянской армии>. В 2021 году против Aeronautics Defense Systems было предъявлено обвинение в нарушении закона, регулирующего экспорт оборонных товаров, при работе с одним из самых известных клиентов. Наложенный судом приказ о неразглашении не позволяет публиковать дальнейшие подробности.

В начале 2010-х годов начался проект по модернизации танков азербайджанской армии. Elbit Systems модернизировала и оснастила старые советские модели Т-72 новыми защитными средствами для повышения неуязвимости танков и их экипажей, а также быстрыми и точными системами обнаружения целей и управления огнем. Модернизированные танки, получившие название <Аслан> (<Лев>), блистали на военном параде 2013 года. В 2014 году Азербайджан заказал у IAI первые 100 дронов-камикадзе, которые стали важным инструментом в последующих раундах боевых действий в НагорномКарабахе. В том же году Азербайджан также приобрел у дочерней компании IAI Elta две передовые радиолокационные системы для предупреждения и защиты с воздуха.Через два года Азербайджан закупил у Elbit Systems еще 250 дронов-камикадзе SkyStriker. На многих видео из районов боевых действий видно, как израильские беспилотники атакуют армянские силы. В 2016 году во время визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Баку Алиев сообщил, что между двумя странами уже подписаны контракты на закупку <оборонительного оборудования> на сумму около 5 миллиардов долларов.

В 2017 году Азербайджан закупил передовые беспилотники Hermes 900 у Elbit Systems и баллистические ракеты LORA у IAI с дальностью полета 430 километров. В 2018 году Алиев открыл базу, на которой развернуты ракеты LORA, на расстоянии около 430 километров от Еревана, столицы Армении. Во время войны в 2020 году была запущена как минимум одна ракета LORA, и, согласно сообщениям, она попала в мост, который Армения использовала для снабжения оружием и техникой своих сил в Нагорном Карабахе.

Более совершенные ракеты Spike были отправлены в Азербайджан в 2019 и 2020 годах. Наряду с израильскими системами вооружения Турция - союзник Азербайджана и враг Армении - поставила свои беспилотники Bayraktar TB2, сыгравшие важную роль в уничтожении армянских целей.