Понедельник, 6 Марта 2023 15:06

АрмИнфо. Армения и Грузия активизируют сотрудничество в области сейсмической безопасности. Договоренность об этом была достигнута 6 марта на встрече министра по чрезвычайным ситуациям РА Армена Памбухчяна с послом Грузии в Армении Гиоргием Шарвашидзе.

Поздравив Шарвашидзе с назначением, глава МЧС РА коснулся армяно-грузинского сотрудничества в сфере чрезвычайных ситуаций. Он высоко оценил работы, проводимые в прошлом и в настоящем. Стороны договорились активизировать сотрудничество в области сейсмической безопасности и осуществить в качестве пилотного проекта изучение сейсмоактивности в регионе Джавахетия, осуществив анализ данных и обмен ими.

В ходе встречи также был обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.