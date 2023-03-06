Понедельник, 6 Марта 2023 14:21

АрмИнфо. Депутаты Национального Собрания Армении Айк Конджорян, Бабкен Тунян и Микаел Тумасян обсудили с послом России Сергеем Копыркиным вчерашний диверсионный акт, совершенный вооруженными силами Азербайджана в Арцахе. Об этом на своей странице в Facebook написал Айк Конджорян.

<Я обратил внимание посла на диверсионный акт, совершенный азербайджанскими вооруженными силами в Нагорном Карабахе 5 марта, в результате которого трое сотрудников полиции Нагорного Карабаха были убиты и один ранен. Я напомнил, что уже 85-й день Азербайджан незаконно блокирует Лачинский коридор, что является грубым нарушением трехсторонней декларации, и что Лачинский коридор должен быть открыт как можно раньше>, - отметило депутат.

Он сообщил также, что на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся экономического сотрудничества РА-РФ. Особое внимание было уделено сотрудничеству представителей двух стран на межпарламентском уровне.

Отметим, что 5 марта в районе 10:00 диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение. Азербайджанские СМИ сообщают до 8 потерь с вражеской стороны.