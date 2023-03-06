Понедельник, 6 Марта 2023 14:09

АрмИнфо.Вследствие диверсионной операции Азербайджана в Арцахе у нас есть трое погибших и раненый. Фактически, после неудачных попыток подавить арцахцев посредством удержания Арцаха в блокаде и перебоев газа и электричества, Азербайджан перешёл к решению проблем военным путём. Так прокомментировал экс-госминистр Арцаха Рубен Варданян. Он напомнил, что неоднократно заявлял, что предложенная ими <интеграция> не может быть для карабахской стороны приемлемой, потому что это означает, что в Арцахе не могут жить армяне.

По его словам, руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать отсюда арцахцев, лишить их собственной Родины.

<Они способны предпринять любые шаги для достижения этой цели. Сегодняшние события яркое тому подтверждение. Важно, чтобы в День рождения Спарапета Вазгена Саргсяна мы вспомнили его обращённые к нам слова. Сегодня они актуальны как никогда. Он сказал: <Я ненавижу слово «մազապուրծ» (спастись, будучи на волосок от гибели - арм., [maza'purts]), не хочу быть «մազապուրծ», не хочу чтобы мои соотечественники, родные ещё раз были преданы мечу... И, слава Богу, наш народ преодолел в себе эту психологию жертвы. В этом смысле мы должны очень уважать эту войну, вообще Карабахскую освободительную борьбу, мы должны уважать народ Карабаха. Эта освободительная борьба заставила нас уважать самих себя. Это наша война. Нравится нам или нет; войну никто не любит, но мы обязаны её уважать - без этого у нас не будет перспективы:>.

Это слова настоящего лидера, для которого достойная жизнь своего народа была превыше всего>, - сказал Варданян.

При этом он считает, что взявшие на себя ответственность армянские руководители должны понимать, что нельзя приспосабливаться за счёт своего национального достоинства. <Альтернативой борьбе и сопротивлению является спасение от гибели и лишение Родины, а этого мы не можем допустить. Наоборот, своими действиями мы должны суметь показать противнику, что эти их намерения очень плохо кончатся для них самих. А мы должны, наконец, понять, что нашу безопасность можно обеспечить нашей решимостью защищать Родину. И мы своей волей многое способны изменить>, - резюмировал Варданян.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение. Азербайджанские СМИ сообщают до 8 потерь с вражеской стороны.