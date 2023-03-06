Понедельник, 6 Марта 2023 12:46

АрмИнфо.В Ереване, в Доме камерной музыки им. Комитаса, исполнят монооперу Микаэла Таривердиева <Ожидание>, которую композитор написал в 1985 году на стихи поэта Роберта Рождественского.

Столь ответственная миссия будет возложена на солистку Академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна Варсеник Аванян (меццо сопрано), которую будет аккомпанировать пианист Василий Ролич.

Как сообщают организаторы концерта, единственным персонажем моннооперы является героиня <Она> - современная женщина, обремененная своими повседневными задачами, обязанностями и социальными функциями, которая идет на свидание к любимому человеку и ждет его под часами. Придя на свидание за 32 минуты до мужчины, бурю возникающих в ожидании эмоций, женщина выливает в монолог. То, что происходит в ее душе в эти 32 минуты, от воспламеняющей страсти до полного отчаяния, пленительно просто и правдоподобно изображено в музыке Таривердиева.

Во второй части концерта прозвучат следующие произведения композитора: "Старинный романс" "Не исчезай", "Музыка" (памяти Шопена), "Мне нравится" из к/ф "С лёгким паром", "Двое в кафе" из к/ф "17 мгновений весны", Увертюра из к/ф "Пропавшая экспедиция", две мелодии из к/ф "Ирония судьбы", а также произведения <Вечера> и <Маленький принц>. Знаменитые песни из кинофильмов исполнят солисты Сюзанна Мелконян (сопрано) и Армен Бадалян (тенор).