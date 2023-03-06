Понедельник, 6 Марта 2023 12:45

АрмИнфо. Распространенное минобороны Азербайджана сообщение о том, что 5 марта подразделения Армии обороны якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Шушинского района Республики Арцах, является очередной дезинформацией. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Арцаха.

<Как мы уже сообщали, 5 марта диверсионная группа ВС Азербайджана на участке под названием <Хайпалу> открыла огонь по выехавшей на дежурство из Степанакерта машине паспортно- визового отдела полиции, в результате чего 3 сотрудника полиции погибли и 1 сотрудник был ранен>,- резюмировали в АО Арцаха.