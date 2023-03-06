Понедельник, 6 Марта 2023 11:49

АрмИнфо. Предварительная версия проекта Стратегии противодействия коррупции будет доступна в апреле текущего года. Об этом было сообщено 6 марта на первом заседании рабочей группы, созданной для разработки Стратегии и плана ее реализации на 2023- 2026 годы.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства юстиции РА, руководитель рабочей группы, заместитель министра юстиции Карен Карапетян кратко рассказал о работе, начатой и реализуемой в направлении разработки Стратегии, представил на обсуждение рабочей группы видения по основным направлениям работы, предложив график их выполнения.

В ходе встречи были высказаны различные предложения по методологии разработки Стратегии, основным ее направлениям, форматам сбора потребностей и этапам организации дальнейшей работы.

Планируется, в частности, в кратчайшие сроки провести инвентаризацию имеющихся проблем и приступить к разработке проекта Стратегии и мероприятий по ее реализации. Ожидается, что предварительная версия проекта будет доступна в апреле для обсуждений в рабочей группе, сформированной в соответствии с рекомендацией премьер-министра РА Никола Пашиняна на заседании Совета по антикоррупционной политике 11 февраля.

Рабочая группа состоит из 34 представителей государственных органов и неправительственных организаций.