Понедельник, 6 Марта 2023 11:39

АрмИнфо.Ситуация вокруг Арцаха достаточно напряженная. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

<Для того, чтобы понять, какие угрозы представляло собой нападение Азербайджана 5 марта, хочу обратить внимание общественности на одно важное обстоятельство. Место нападения на арцахских полицейских - <Хайпалу>, пункт, который по прямой находится примерно в 1,5 км от города Шуши. От участка <Хайпалу> до пригородного района Степанакерта - Арменавана, по прямой всего 3 км. От эпицентра боев до центра Степанакерта - городского стадиона по прямой около 5,5 км.

Пишу это для наших соотечественников, которые объективно не знают особенностей местности, а это немаловажный фактор для понимания того, что опасная зона находится <под носом> у Степанакерта и любая проблема откроет прямой путь к столице Арцаха>, - написал парламентарий.

Депутат отметил, что ситуация вокруг Арцаха достаточно напряженная и, по его мнению, Азербайджан в целом недоволен результатом своего нападения и обсуждает, что делать, когда делать и в какое время. <Я говорю это не для устрашения, а для того, чтобы быть готовым, чтобы мы не наблюдали за возможным перемещением и действиями противника через систему видеонаблюдения, а использовали имеющиеся технические возможности для их своевременного предотвращения, а это возможно>, - отметил Абрамян.

Отметим, что 5 марта в районе 10:00 диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю Паспортно- визового отдела полиции в районе под названием "Хайпалу". В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение. Азербайджанские СМИ сообщают до 8 потерь с вражеской стороны