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АрмИнфо.Ситуация вокруг Арцаха достаточно напряженная. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.
<Для того, чтобы понять, какие угрозы представляло собой нападение Азербайджана 5 марта, хочу обратить внимание общественности на одно важное обстоятельство. Место нападения на арцахских полицейских - <Хайпалу>, пункт, который по прямой находится примерно в 1,5 км от города Шуши. От участка <Хайпалу> до пригородного района Степанакерта - Арменавана, по прямой всего 3 км. От эпицентра боев до центра Степанакерта - городского стадиона по прямой около 5,5 км.
Пишу это для наших соотечественников, которые объективно не знают особенностей местности, а это немаловажный фактор для понимания того, что опасная зона находится <под носом> у Степанакерта и любая проблема откроет прямой путь к столице Арцаха>, - написал парламентарий.
Депутат отметил, что ситуация вокруг Арцаха достаточно напряженная и, по его мнению, Азербайджан в целом недоволен результатом своего нападения и обсуждает, что делать, когда делать и в какое время. <Я говорю это не для устрашения, а для того, чтобы быть готовым, чтобы мы не наблюдали за возможным перемещением и действиями противника через систему видеонаблюдения, а использовали имеющиеся технические возможности для их своевременного предотвращения, а это возможно>, - отметил Абрамян.
Отметим, что 5 марта в районе 10:00 диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю Паспортно- визового отдела полиции в районе под названием "Хайпалу". В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение. Азербайджанские СМИ сообщают до 8 потерь с вражеской стороны
|Премьер Армении и французский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили последние процессы вокруг Нагорного Карабаха
|Замглавы МИД Армении рассказал французскому сопредседателю МГ ОБСЕ о диверсионной атаке Азербайджана в Нагорном Карабахе
|Евросоюз выступил с заявлением в связи с провокацией Азербайджана на территории Арцаха
|Москва: Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне карабахского конфликта
|Арутюнян сообщил об ультиматуме Баку: Либо интеграция, либо эскалация
|Глава миссии наблюдателей ЕС в Армении рассказал об основных задачах возглавляемой им группы
|Председатель комиссии НС РА призвала страны - члены СБ ООН предпринять меры для разблокирования Лачинского коридора
|Завершено предварительное следствие в отношении экспертов медицинской комиссии, выдавших ложное заключение по делу Артура Саркисяна
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|Депутаты НС Армении обсудили с послом России вчерашний диверсионный акт в Арцахе
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|Минюст РА: Предварительная версия проекта Стратегии противодействия коррупции будет доступна в апреле текущего года
|Экс-госминистр Арцаха усомнился в беспристрастности Тойво Клаара
|Спикер НС Арцаха: цель Азербайджана - этническая чистка и насильственная депортация народа
|Минобороны Армении опровергает очередную вражескую дезинформацию
|Ситуация вокруг Арцаха достаточно напряженная - депутат
|Aмериканский посредник МГ ОБСЕ уже в Баку
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|Анализ обстоятельств убийства полицейских позволяет расценивать действия азербайджанской стороны как военное преступление - МИД Арцаха
|Число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 12 - Минздрав
|Новоназначенный посол США в РА обещает сделать все возможное для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а также армяно-турецких отношений
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|В Нагорном Карабахе Азербайджан организует ползучую этническую чистку - заместитель постпреда Армении при ООН
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|На заседании Постоянного совета ОБСЕ обсудили вопрос <Решение Международного Суда относительно Лачинского коридора>
|Пашинян и Штайнмайер обсудили процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа
|Арутюнян заверяет: Переговоры о статусе Арцаха могут проходить только в международно признанном формате
|Степанакерт: Власти Арцаха согласны на установку технических средств для контроля в Бердзорском коридоре
|Германские парламентарии подчеркнули необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международого суда ООН по Лачинскому корудору
|Мирзоян на встрече с Боррелем рассказал о ситуации в Бердзорском коридоре
|Главным препятствием на пути установления отношений между Арменией и Турцией является Баку - Премьер РА
|В ближайшее время Армения подпишет соглашение, регулирующее присутствие гражданской миссии ЕС в РА - Пашинян
|Азербайджан до сих пор не выполнил решение Международного суда ООН - Пашинян в Берлине
|Спикер Народной палаты парламента Индии выразил солидарность и поддержку армянскому народу в преодолении существующих вызовов
|Армия обороны Арцаха сообщает о нарушении вражескими силами режима прекращения огня
|Ереван готов к полноценному урегулированию отношений с Анкарой - Никол Пашинян
|Премьер: в основе сотрудничества Армения-ЕС лежит демократия
|Главы МИД России и Армении обозначили актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации
|Прекращаются полномочия генсека Комитета по регулированию ядерной безопасности
|В Совбезе Арцаха представили детали переговоров с азербайджанской стороной и назвали дезинформацией интерпретацию Баку
|Миссия ЕС будет играть решающую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе - Пашинян
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|"Не более чем разговоры": - Пашинян об обходе антироссийских санкций Ереваном
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|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Вице-спикер: Армения ценит сбалансированную и стабилизирующую позицию Индии во времена глобальных потрясений
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