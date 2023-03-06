Понедельник, 6 Марта 2023 11:38

АрмИнфо.. Партия <Единая Родина> Самвела Бабаяна выступила с заявлением, в связи с диверсионной атакой Азербайджана.

В заявлении партии напомнили, что 5 марта азербайджанская вооруженная группа, нарушив линию соприкосновения, напала на полицейскую машину МВД Республики Арцах, в результате чего трое полицейских были убиты, один ранен.

Вместе с тем в политической силе отметили, что после теракта официальный Баку вбросил в информационное поле пропагандистские тезисы, оправдывающие заранее спланированное преступление, заявив о его реальных целях: демилитаризация Нагорного Карабаха и расформирование Армии обороны Нагорного Карабаха, установление транзитного контроля над Бердзорским (Лачинским) коридором, парализация внутренней жизни Нагорного Карабаха, полностью исключив внутреннее передвижение.

<Учитывая вышеизложенное, партия " Единая Родин" заявляет, что чередной террористический акт Азербайджана обратно пропорционален той солидарности, которую он предлагает народу Нагорного Карабаха. Под видом <реинтеграции> Азербайджан проводит политику этнической чистки, сопровождающуюся военными преступлениями и преступлениями против человечности в отношении народа Нагорного Карабаха.

Краткий обзор продолжающихся террористических актов против арцахского народа свидетельствует, что Нагорный Карабах не может отказаться от неотъемлемого права на самооборону, предусмотренного Уставом ООН, а также обязанности защищать свой народ от постоянной и систематической агрессии Азербайджана.

Согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Азербайджан обязуется гарантировать безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Бердзорскому (Лачинскому) коридору. Этот же коридор, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, перешел под контроль миротворческих сил РФ. Следовательно, адресатом недоверия официального Баку является не Нагорный Карабах и его народ>, - подчеркнули в партии Бабаяна.

При этом обращается внимание, что сотрудники полиции МВД Арцаха были убиты в районе, который в 2020 году трехсторонней декларацией от 9 ноября и последующим соглашением была признана альтернативной дорогой в обход города Шуши, защищающая связь Нагорного Карабаха с Арменией.

<Поэтому требование азербайджанской стороны о том, чтобы связь между Нагорным Карабахом и Арменией обеспечивалась исключительно дорогой Степанакерт-Бердзор (Лачин), является безосновательным. С другой стороны, таким образом, Азербайджан отрицает свое заявление о том, что Бердзорский коридор открыт для свободного передвижения. И кстати, Бердзорский коридор совпадает с теми территориальными единицами, которые были добровольно сданы армянской стороной после окончания боевых действий, по требованию Армении и России и в ожидании установления мира.

Результат 44-дневной войны, который азербайджанская сторона добыла за счет привлечения международных террористов и явного давления на Россию, Армению и международное сообщество, может быть оспорен не только на правовом и гуманитарном полях, но и на земле, силой оружия.

Однако Арцах выступает за мирное урегулирование и предлагает решать вопросы, представляющие взаимный интерес, в атмосфере взаимного доверия, путем конструктивного диалога между Степанакертом и Баку. В противном случае такими агрессивными инициативами Азербайджан в очередной раз заведет переговорный процесс в тупик, спровоцировав новую военную агрессию, результаты которой на этот раз не обязательно будут отражать нынешние реалии>, - подытожили в партии <Единая Родина>.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение. Азербайджанские СМИ сообщают до 8 потерь с вражеской стороны.