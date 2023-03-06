Понедельник, 6 Марта 2023 11:37

АрмИнфо.В результате диверсионной атаки в Нагорном Карабахе, совершенной вооруженными силами Азербайджана, погибли три сотрудника паспортно-визового отдела полиции МВД Нагорного Карабаха, один сотрудник ранен. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении констатировали, что факты свидетельствуют о том, что это заранее спланированная и организованная высшим руководством Азербайджана провокация. " После случившегося официальные структуры Азербайджана распространили информацию о том, что якобы получили оперативную информацию о переброске оружия, боеприпасов и личного состава из Армении в Нагорный Карабах и воспользовались этой информацией. Официальная

версия, выдвинутая Азербайджаном, абсурдна: азербайджанская сторона не предоставила и не сможет предоставить ни единого факта и обоснования в подтверждение этой версии. Это происходит менее чем через две недели после вынесенного Международным судом ООН решения, которым абсурдные заявления Азербайджана о якобы установленных Арменией минах были опровергнуты", - подчеркнули в МИД РА.

Вместе с тем, в армянском внешнеполитическом ведомстве добавили, что видеозапись, находящаяся в распоряжении полиции Нагорного Карабаха, доказывает, что азербайджанская диверсионная группа атаковала микроавтобус "УАЗ", в котором находились четыре сотрудника МВД Нагорного Карабаха, в служебных целях следовавшие из Степанакерта в села Мец Шен и Хин Шен Нагорного Карабаха. При этом видеозаписи доказывают, что в "УАЗе" кроме служебных документов и табельного оружия ничего не имелось.

"Действия диверсионной группы Азербайджана нельзя охарактеризовать иначе как терроризм. На протяжении почти трех месяцев, параллельно с действиями, направленными на блокирование Лачинского коридора и создание гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе, Азербайджан продолжает подвергать террору армянское население Арцаха, создавая для них бесчеловечные условия для проживания на родине, имея в качестве конечной цели этническую чистку.

Примечательно, что после того, как 22 февраля Международный суд ООН удовлетворил представленное Арменией в отношении Азербайджана ходатайство о применении временных мер, азербайджанская сторона не только не предприняла шагов для исполнения юридически обязывающего решения суда, но и совершила новые преступления против армянского населения Арцаха, в том числе - гражданских лиц", - отметили в МИД Армении.

В Ереване подчеркнули, что 28 февраля азербайджанские вооруженные силы открыли огонь по выполняющему сельскохозяйственные работы жителю села Мюришен Мартунинского района Арцаха. Режим прекращения огня также был нарушен азербайджанскими вооруженными силами 2 марта, а также в ночь со 2 на 3 марта с подконтрольных Азербайджану территорий Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов.

"Вышеупомянутые действия Азербайджана являются практическим отрицанием искренности Баку в вопросах установления мира и стабильности в регионе. Это еще раз демонстрирует необходимость обеспечения гарантий прав и безопасности населения Нагорного Карабаха и международного участия в них.

Республика Армения призывает международное сообщество, страны и международные организации, заинтересованные в установлении реального мира в нашем регионе, решительно осудить применение Азербайджаном силы и угрозы силой, а также очередное проявление провокации широкомасштабных боевых действий, и принять действенные меры с целью недопущения дальнейших нарушений Азербайджаном взятых на себя международных обязательств. В сложившихся условиях направление международной группы по установлению фактов в Бердзорский (Лачинский) коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью", - подытожили в МИД Армении.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием "Хайпалу". В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение. Азербайджанские СМИ сообщают до 8 потерь с вражеской стороны.