Понедельник, 6 Марта 2023 11:34

АрмИнфо.Предварительный анализ обстоятельств убийства полицейских позволяет расценивать действия азербайджанской стороны как военное преступление. Об этом говорится в заявлении МИД НКР.

Во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что 5 марта, около 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана пересекла линию соприкосновения и совершила вооруженное нападение на дежурную машину паспортно-визового управления Полиции Республики Арцах. В результате нападения были убиты трое сотрудников полиции, еще один получил ранение.

<Проникновение азербайджанской диверсионной группы на территорию Арцаха и нападение на сотрудников полиции Арцаха является очередным вопиющим нарушением Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и указывает на стремление азербайджанской стороны инициировать эскалацию напряженности. Ранее, 2 марта и в ночь со 2-го на 3-е марта, подразделения вооруженных сил Азербайджана, дислоцированные на оккупированных территориях Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов Республики Арцах, также нарушили режим прекращения огня, установленный Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года>, - добавили в МИД Арцаха.

При этом официальный Степанакерт считает примечательным, что эти нападения были совершены сразу после контактов по разблокированию Бердзорского (Лачинского) коридора, проведенных 1 марта между представителями Арцаха и Азербайджана.

<Своими действиям Баку открыто демонстрирует отрицание переговоров как средства нахождения решений каких-либо вопросов. На фоне продолжающейся более 80 дней блокады Арцаха, нацеленной на преднамеренное создание невыносимых условий жизни для его народа, резкое обострение ситуации, повлекшее к жертвам, в очередной раз свидетельствует об истинных целях Азербайджана и его намерении довести до конца этнические чистки в Арцахе. Очевидно, что отсутствие адекватных мер со стороны международного сообщества, направленных на пресечение международно-противоправных действий Азербайджана, было воспринято властями этой страны в качестве карт-бланша на совершение новых злодеяний.

Вновь призываем международное сообщество в целом и вовлеченные в урегулирование азербайджано-карабахского конфликта стороны в частности пересмотреть свои подходы и предпринять действенные и вытекающие из норм международного права шаги для пресечения террористической и геноцидальной политики Азербайджана>, - резюмировали в МИД НКРТ.

В свою очередь омбудсмен Арцаха Гегам Степанян комментируя вражескую атаки отметил, что международное сообщество имеет дело с преступным режимом и субъектом, который нагло игнорирует и дискредитирует международное право, и единственный способ убедить его в этом - применить сдерживающие и карательные меры.

Согласно информации, собранной Офисом Защитника прав человека, 5 марта около 10:00 диверсионная группа ВС Азербайджана напала на дежурный автомобиль Паспортно-визового управления Полиции Республики Арцах, в результате чего, по проверенным на данный момент данным, погибли 3 человека, 1 ранен.

<В условиях блокады, длящейся два с половиной месяца, азербайджанская сторона в последние дни прибегала к вооруженным нападениям, нанося удары по гражданам и сельскохозяйственной технике в разных направлениях.

Действия Азербайджана, преступления в отношении физической и психологической неприкосновенности народа Арцаха, грубые нарушения прав человека доказывают, что он не отказался от полного искоренения армян Арцаха силой и своих геноцидальных намерений в отношении народа Арцаха.

Выдавая обсуждение гуманитарных и технических вопросов за диалог, азербайджанская сторона вводит международное сообщество в заблуждение. Удивительно, что, игнорируя очевидное преступное поведение Азербайджана, некоторые международные официальные лица поддаются на фальшивые миролюбивые манипуляции Азербайджана и выражают оптимизм.

Стремления Азербайджана и намерение осуществить этническую чистку Арцаха должны быть более чем очевидны всему международному сообществу, прежде всего государствам-членам Совета Безопасности ООН как структуры, ответственной за поддержание международного мира, а также сопредседательству Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция).

После установления режима прекращения огня 9 ноября 2020 года были представлены тысячи фактов и свидетельских показаний относительно преступлений Азербайджана, но сохраняется тот же шаблонный подход к вопросу. Наконец, необходимо выйти из стереотипных подходов и формулировок относительно конфликта, преодолеть комплекс двойственности и посмотреть на ситуацию такой, какая она есть.

Игнорирование призывов международного сообщества и невыполнение решения, вынесенного Судом ООН, являются явным показателем того, что международное сообщество отныне имеет дело с преступным режимом и субъектом, нагло игнорирующим и дискредитирующим международное право, и единственный выход убедить его - применить сдерживающие и карательные меры.

В условиях продолжающейся блокады и неоднократных нападений со стороны Азербайджана активное и практическое международное участие и присутствие в Арцахе остается острой необходимостью>, - говорится в заявлении омбудсмена Арцаха.

Отметим, что 5 марта, в районе 10:00, диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурному автомобилю

Паспортно-визового отдела полиции в районе под названием <Хайпалу>. В результате диверсионной атаки погибли трое сотрудников полиции МВД НКР. Еще один полицейский получи тяжелое ранение. Азербайджанские СМИ сообщают до 8 потерь с вражеской стороны.