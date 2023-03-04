Суббота, 4 Марта 2023 14:03

АрмИнфо.Число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении по положению на 11:00 достигло 12, сообщает Министерство здравоохранения республики.

<Все госпитализированы. Специалисты оценивают состояние здоровья пациентов как средней степени тяжести>, - говорится в сообщении.

В Министерстве напоминают, что согласно национальному календарю прививок, прививки от кори предусмотрены для детей в возрасте 1 года и 4-6 лет.

В ведомстве призвали родителей невакцинированных детей обратиться в поликлинику для получения прививки. Вакцинации подлежат также те лица, контактировавшие с больными корью, которые не получили две дозы прививки от этого заболевания.