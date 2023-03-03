Пятница, 3 Марта 2023 21:03

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в рамках рабочего визита в ФРГ, сегодня выступил перед членами Комитета по международным отношениям Бундестага, представив им ситуацию в регионе.

По словам премьера, в отношениях Армении с ЕС появился новый фактор, и этим фактором является мониторинговая миссия ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы. Он поблагодарил ЕС за принятие этого решения, которое стало результатом четырехсторонней встречи в Праге, когда в Армению прибыла краткосрочная миссия. После этого Армения подала заявку на долгосрочную миссию и благодарна ЕС за это решение.

Как подчеркнул Пашинян, в целом ситуация остается напряженной, в первую очередь из-за продолжающегося блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. <К сожалению, несмотря на решение Международного суда, Азербайджан до сих пор не открыл Лачинский коридор. Хочу обратить ваше внимание на то, что это решение имеет юридическую силу и я думаю, что эта ситуация должна обсуждаться на международном уровне, потому что недопустимо оставлять решение Международного Суда без реакции, в частности, когда гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и нуждается в международной реакции>, -

отметил премьер-министр. Как отметил Пашинян, Лачинский коридор закрыт уже более 80 дней, и все это время Азербайджан настаивает на том, что коридор не закрыт, а открыт. Поэтому решение Международного суда очень важно для прояснения этого вопроса, потому что суд констатировал, что Лашинский коридор закрыт и должен быть открыт.

<Во время моего визита я услышал некоторые мнения, которые поддерживают идею направления международной мониторинговой или миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор для наблюдения за гуманитарной ситуацией и наблюдения за тем, что там происходит, так как этот кризис может иметь необратимые последствия, может обернуться гуманитарной катастрофой. Я думаю, мы должны работать вместе, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля>, - подчеркнул он.

Но самый главный вопрос, по мнению премьера, заключается в том, почему Азербайджан это делает, блокирует коридор. <Мы уверены, что целью Азербайджана является проведение этнической чистки в Нагорном Карабахе и выселение армян из Нагорного Карабаха. Я думаю, последнее заявление президента Азербайджана Алиева доказывает это, потому что Алиев сказал, что Лачинский коридор открыт для армян, которые хотят покинуть Карабах, что, я думаю, автоматически означает, что Лачинский коридор закрыт для армян, которые хотят остаться в Нагорном Карабахе и кто хочет там жить. В этом коренная причина действий Азербайджана. Есть опасения, что это только начало эскалации в Нагорном Карабахе, возможно, и вдоль армяно- азербайджанской границы, потому что Азербайджан продолжает высказывать агрессивные мысли, агрессивную риторику>, - сказал он.

Пашинян в этом контексте проинформировал, что в сентябре прошлого года Азербайджан инициировал широкомасштабную агрессию против Армении, оккупировав суверенные территории Армении. <Но, с другой стороны, мы достигли договоренности в Праге, согласно которой Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинского соглашения 1991 года. А это значит, что административные границы советских республик превращаются в государственные границы. Алматинское заявление было о распаде Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств. 13 бывших советских республик согласились, что административные границы становятся государственными границами>, сказал Пашинян, отметив, что именно в этом ключе в Праге были достигнуты договоренности о том, что процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будет основываться на том же Алматинском соглашении.

Неожиданностью, как отметил премьер, стало то, что после этого президент Азербайджана заявил, что делимитация должна проводиться на основе исторических карт. <Знаете, очень сложно объяснить, что это значит. Может быть, новая инициатива Президента Азербайджана сможет прояснить эту ситуацию, ведь недавно мы стали свидетелями презентации так называемой инициативы <Западный Азербайджан>, и вся идея этой инициативы в том, что вся территория Республики Армения принадлежит Азербайджану, а столица Армении азербайджанский город., и т.д. Наша оценка такова, что все это, блокирование Лачинского коридора, так называемая инициатива <Западный Азербайджан>, являются подготовкой широкомасштабной агрессии против Армении>, - подчеркнул Пашинян.

Он обратил внимание депутатов Бундестага на еще одну очень важную ситуацию. <Вчера у нас была дискуссия в Совете по иностранным делам Германии, и некоторые наши коллеги там использовали так называемый <Зангезурский коридор>. Я попросил наших коллег быть осторожными, потому что иногда одно и то же слово может иметь разное значение в разных регионах и в разных политических и геополитических обстоятельствах. Обычно в Европе под коридором подразумевают маршруты, обеспечивающие более качественные транспортные услуги и т.д. Но у нас ситуация такова, что у есть юридически согласованная точка по коридору в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, положившем конец войне в Нагорном Карабахе. Таким образом, у нас есть только одна точка зрения о коридоре, и это Лачинский коридор, который в настоящее время заблокирован. Лачинский коридор был создан для установления связи между Арменией и Нагорным Карабахом. Лачинский коридор - это не прямая дорога, это зона безопасности шириной 5 км, и согласно соответствующему пункту трехстороннего заявления Лачинский коридор должен быть вне контроля Азербайджана и находиться под контролем российских миротворцев. В этом же заявлении у нас есть пункт 9, который касается открытия всех транспортных и экономических путей в регионе. И да, есть пункт, что Армения должна обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой, но нет смысла в том, чтобы эти маршруты были вне контроля Армении. Этот маршрут должен работать в контексте открытия автомобильных и железных дорог во всем нашем регионе>, - сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения уже сегодня готова открыть все коммуникации. <Но каждый раз, когда мы пытаемся это сделать, Азербайджан говорит, что эти маршруты не должны находиться под контролем и юрисдикцией Армении, что для нас совершенно неприемлемо. Недавно президент Азербайджана публично признал, что в трехстороннем заявлении о так называемом <Зангезурском коридоре> нет смысла, и именно он ввел такое понятие в контекст региональных отношений. Проблема в том, что невозможно в одностороннем порядке внести что-то в трехстороннее заявление. Это абсолютно абсурдно. Таким образом, я хотел бы, чтобы эта фраза не использовалась, потому что это означало бы поддержку территориальным амбициям Азербайджана против Армении. Но, с другой стороны, я еще раз подтверждаю, что мы готовы к открытию региональных коммуникаций>, - подчеркнул Пашинян.

<Более того, уже более полугода у нас есть проект решения правительства об открытии трех пунктов пропуска на армяно-азербайджанской границе, но каждый раз, когда мы пытаемся принять это решение, азербайджанская сторона поднимает много шума, говоря, почему они хотят КПП открыть у наших границ без согласования с нами. Это общая ситуация, но я думаю, что мы должны сосредоточиться на мирной повестке дня. Как вы знаете, наше правительство взяло на себя ответственность за мирную повестку дня, я лично привержен мирной повестке дня и демократии, потому что я верю, что демократия и мир идут рука об руку, и поскольку демократия является для нас стратегией, мы заинтересованы в мире, поэтому что мы можем иметь мир в нашей стране, чтобы обеспечить постоянное развитие демократии, экономики и свободы>, - резюмировал премьер-министр Армении.

Представив тем самым общую оценку ситуации, Пашинян ответил на ряд вопросов депутатов Бундестага.