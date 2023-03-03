Пятница, 3 Марта 2023 19:05

АрмИнфо.Азербайджан создает невыносимые условия для коренного армянского населения Нагорного Карабаха, пытаясь заставить его покинуть Родину. Об этом заявила заместитель Постпреда Армении при отделении ООН в Женеве Грачуи Катвалян, отвечая на заявления, сделанные Азербайджаном на Сегменте высокого уровня Совета по правам человека.

Как заявила зампостпреда, Азербайджаном регулярно перекрывается подача из Армении газа и электроэнергии в Нагорный Карабах, совершаются периодические обстрелы сел и сельскохозяйственных угодий. Недавним и самым ужасающим актом Азербайджана стала непрерывная блокада Лачинского коридора. Лишь небольшому количеству людей, в основном в тяжелом состоянии здоровья, удалось проехать на автомобилях МККК через Лачинский коридор. Неотложная медицинская помощь зависит от согласованных с МККК перевозок, как во время войны.

<Между тем Азербайджан на самом высоком уровне заявил, что может снять блокаду только для тех, кто хочет покинуть Нагорный Карабах. Другими словами, этнические армяне могут не въезжать в Нагорный Карабах, но могут уехать. Это ползучая этническая чистка. Азербайджан развязал агрессию против Армении в сентябре прошлого года. По данным пяти мандатариев специальных процедур ООН, во время этого нападения Азербайджан осуществил внесудебные казни армянских военнопленных и мирных жителей, совершал пытки, осквернения тел, в том числе женщин>, - отметила Катвалян.