Пятница, 3 Марта 2023 19:04

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 20, 23, 25, 27, 29 на улице Кугиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на улице Киевяна, 3 на 1-ом переулке улицы Киевяна, жилые дома 8-26, 39 на улице Севастополян, жилые дома 40-51 на переулке Севастополян, жилые дома 14, 20-29 на улице Сепуга, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци, жилые дома 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 17/1, 19 на улице Е.Тадовосяна, частные дома на улицах Неркин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 5-47 на улице Таирова, частные дома 87-346 в кв. “Норагюх”, жилые дома 3, 5, 7 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилых домов 2, 4 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилые дома 7/1, 7/2, 16 на 1-ой улице Аванесова; 1, 3, 5 на 4-ой улице;

в Армавирской области:

11:00-16:00 частично город Эчмиадзин;

в Арагаотнской области:

11:00-17:00 улицы Ерванда Шаазиза, Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяна, кварталы “Варои Дзорак”, “Ара-1”, “Ара-2”, ‘Нарек”, “Тандзаноц” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы 1-3 в городе Масис; частично село Норабац; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами;

11:00-17:00 частично села Норабац и Даракерт;

12:00-14:00 частично село Ланджазард;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-14:00 частично улицы Нарекаци, Микояна, Момика в городе Ехгнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Джрвеж;

11:00-17:00 село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30–15։00 “Прогрес Агро”, “Авиашин”, “Араратшин”, “Айнерух”;

11:30-16:30 села Арзни, Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), санаторий “Арзни”, ООО “Сипсу”, ЧП “В.Сукиасян”, ООО “Еркрабанакан амайнки джур”, насосная станция, ООО “Арзни Груп”, “Лусима”, “Еркатгци”, кварталы ‘Герезманнер”, “Геташен”, “Еркрабан”, ООО “Санатория”, “Сарнаран”, ООО “Айкакан хоаноц”, “Двин концерн”, “Вяк”, ‘Эй Эл Ти”, ЧП “А.Агаронян”, “Нарек Аракелян”, “В.Акобян”, “К.Погосян”, “М.Арутюнян”, “С.Ованнисян”, ООО “Арзни Экспресс”, “Голден Флауэр”, “Бюрегашох”, квартал ‘Гюхапетаран”, санаторий “Наири”, ООО “Апаки”, “Бел Глас”, “БМЛ Арзни;

в Лорийской области:

11:00-14:00 села Лернапат и Алавар;

в Ширакской области:

11:00-17:00 улица Колтнтесаканнери в городе Маралик Анийского региона.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11/3, 11/4 на улице Аргишти, 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, абоненты-жильцы жилых домов 71, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Арабкира 51 и жилые дома 9, 9А; жилые дома 16, 23, 23/1, 35 и частные дома 16-41/5 на улице Г.Мурадяна, абоненты-жильцы 11/3, 11/4 на улице Аргишти и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7-10 на улице Лепсуса, частный дом 22 на 2-ой улице Лепсуса, жилой дом 1 и частные дома 1-18 на улице Бакунца, жилые дома 2А, 4 и частные дома 1-19 на улице А.Хачатряна, жилые дома 6, 8, 8/2 на улице Акобяна, жилые дома 126, 126/1, 126/2, 126А, 128А, 128/2 на улице Саркавага, частные дома 26-30 на 4-ом переулке Саркавага, 3-126 на 5-ом переулке, жилые дома 34А, 29/3, 33, 33/2, 35/1, 35/2, 35/20, 37 на Тбилисском шоссе, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 10, 11, 13, 17, частный дом 180 на улице Норки Айгинер, частные дома на 1-ом переулке 13-ой улицы Норка, частные дома на 1-ом переулке 6-ой улицы Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 18, 20м 22, 24, 26, 28 на улице Шираза и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14 на улице Е.Тадевосяна, жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на переулке Е.Тадевосяна, частные дома на 4-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улицах О.Ованнисяна, Маркварти, Папова, здания школ N18, 161, жилые дома 34, 36 на пр. Багратуняца, частные дома на улице и переулке С.Таронца, частные дома на 2-ом переулке улицы Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-16:00 частично город Эчмиадзин;

11:00-17:00 село Мердзаван;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Норабац;

10:00-16:00 частично села Норабац, Даракерт;

11:00-14:00 частично кварталы “Каряна”, ‘Нор”, 2 в городе Масис; частично села Ранчпар и Сис;

12:00-14:00 частично село Ланджазат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 частично улицы Мясникяна, Алавердяна, Шаумяна, Чаренца в городе Вайк;

11:00-13:00 частично улицы Севака, Миконяа, Момика в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично села Джрвеж и Ариндж;

14:00-17:00 община Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы “Шенкер”, “С.Хорурд”, “Помпакаян 1”, ‘Помпакаян 3”, “Помпакаян 4”, компания “Юком”, кварталы “Глобус”, “Сарнаран 1”, ООО “Тигарбо”, “Озем”, “Арзни”, ЧП “М.Вардазарян”, кварталы ‘Техникум”, “Дпроц”, “Тевосян”, ‘Манкапартез”, “Нор”, “Бульдок”, сервис “Муш 95”, кварталы “Бриллиант”, ‘М.Джулфян”, ‘Нор Артамет”, ЧП “К.Тевосян”;

в Ширакской области:

11:00-13:00 улица Тонаканян в городе Артик;

в Лорийской области:

11:00-17:00 квартал “Энгельс” в городе Алаверди; села Санаин, Сараарт, Акнер, Ахпат, Цахкашат;

в Сюникской области:

10:30-13:00 улицы Анкахутяна, Аракеляна, Ервандунинери, Мовсеса Хоренаци, Сюник в городе Горис;

14:00-16:30 улицы Гусана Ашота, Зоравара Андраника, Комитаса, Йоляна, Вардана Мамиконяна в городе Горис;

10:30-11:30 частично улицы Паруйра Севака, Сюник в городе Сисиан;

12:00-13:00 жилые дом 1, 2, 3 на улице Гая в городе Сисиан;

13:30-14:30 жилые дома 4, 5, 6, 10 на улице Гая в городе Сисиан;

11:00-13:00 частично село Хот;

14:00-16:00 частично село Хот.