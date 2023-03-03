Пятница, 3 Марта 2023 19:03

АрмИнфо. По инициативе делегации Армении в ОБСЕ в повестку дня заседания Постоянного совета Организации был внесен вопрос <Решение Международного Суда относительно Лачинского коридора>, в рамках которого делегации многих страны выступили с речами, подчеркнув абсолютную необходимость исполнения решения суда.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в ходе заседания постоянный представитель РА при ОБСЕ Армен Папикян обстоятельно коснулся решения Международного суда ООН, в котором Суд констатировал непосредственную опасность нанесения непоправимого ущерба правам армян в рамках международной конвенции о <Ликвидация всех форм расовой дискриминации> и заставили Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и товаров в обоих направлениях через Бердзорский (Лачинский) коридор.

Армен Папикян также отметил, что Суд полностью отклонил ходатайство о принятии Азербайджаном неотложных мер, отвергнув тем самым ложные обвинения в адрес Армении с азербайджанской стороны относительно мин.

Посол подчеркнул, что срочные меры Международного Суда носят юридически обязывающий характер, однако Азербайджан до сих пор не прекратил блокаду Бердзорского коридора. Армен Папикян отметил, что Азербайджан держит в блокаде уже более 80 дней Бердзорский коридор - единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

<Азербайджане также нарушил подачу электроэнергии и регулярно прерывается подача газа в Арцах, в результате чего армяне Нагорного Карабаха стоят на грани гуманитарной катастрофы. При этом Азербайджан на самом высоком уровне заявляет, что может снять блокаду для всех желающих покинуть Нагорный Карабах. Это не что иное, как медленно реализуемая политика этнических чисток и вопиющее игнорирование выполнения решения Международного суда>, - отметил он.

Папикян особо подчеркнул что, несмотря на непрекращающиеся претензии Азербайджана, Суд в своем решении явно использовал термин <Нагорный Карабах>. В своем решении суд подтвердил принцип универсальности прав человека, которые должны строго защищаться повсеместно, независимо от политического статуса проживания людей.

Высоко оценив четкие заявления ряда организаций и стран относительно решения международного суда, он также подчеркнул необходимость надлежащего участия ОБСЕ в урегулировании гуманитарного кризиса в зоне ее ответственности.