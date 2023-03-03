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АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером обсудили вопросы развития сотрудничества в политике и экономике.
Штайнмайер выразил готовность содействовать укреплению двусторонних связей и подчеркнул важность реформ, направленных на развитие демократии в Армении.
Пашинян подробно рассказал о процессе институциональных реформ и отметил, что демократия имеет стратегическое значение для правительства РА.
Собеседники затронули процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа, гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
|Число лабораторно подтвержденных случаев кори в Армении достигло 12 - Минздрав
|Новоназначенный посол США в РА обещает сделать все возможное для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а также армяно-турецких отношений
|Армения и ряд других стран использовались для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь - Правительство США
|Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
|Премьер Армении выступил в Бундестаге
|Вице-премьер встретился с гражданской платформой CEPA
|Жанна Андреасян: <Французский язык и ценности Франкофонии - одно неделимое целое>
|В Нагорном Карабахе Азербайджан организует ползучую этническую чистку - заместитель постпреда Армении при ООН
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На заседании Постоянного совета ОБСЕ обсудили вопрос <Решение Международного Суда относительно Лачинского коридора>
|Пашинян и Штайнмайер обсудили процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа
|Арутюнян заверяет: Переговоры о статусе Арцаха могут проходить только в международно признанном формате
|Степанакерт: Власти Арцаха согласны на установку технических средств для контроля в Бердзорском коридоре
|Германские парламентарии подчеркнули необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международого суда ООН по Лачинскому корудору
|Мирзоян на встрече с Боррелем рассказал о ситуации в Бердзорском коридоре
|Главным препятствием на пути установления отношений между Арменией и Турцией является Баку - Премьер РА
|В ближайшее время Армения подпишет соглашение, регулирующее присутствие гражданской миссии ЕС в РА - Пашинян
|Азербайджан до сих пор не выполнил решение Международного суда ООН - Пашинян в Берлине
|Спикер Народной палаты парламента Индии выразил солидарность и поддержку армянскому народу в преодолении существующих вызовов
|Армия обороны Арцаха сообщает о нарушении вражескими силами режима прекращения огня
|Ереван готов к полноценному урегулированию отношений с Анкарой - Никол Пашинян
|Премьер: в основе сотрудничества Армения-ЕС лежит демократия
|Главы МИД России и Армении обозначили актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации
|Прекращаются полномочия генсека Комитета по регулированию ядерной безопасности
|В Совбезе Арцаха представили детали переговоров с азербайджанской стороной и назвали дезинформацией интерпретацию Баку
|Миссия ЕС будет играть решающую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе - Пашинян
|Депутат: Не международное сообщество понизило планку в арцахском вопросе, а правительство Армении
|Варданян: Моя цель неизменна - делать всё, чтобы иметь безопасный, свободный, достойный, армянский Арцах
|Статус-кво по Нагорному Карабаху не может продолжаться - Канцлер Шольц
|"Не более чем разговоры": - Пашинян об обходе антироссийских санкций Ереваном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Вице-спикер: Армения ценит сбалансированную и стабилизирующую позицию Индии во времена глобальных потрясений
|Министр: парламентская форма правления в Армении сохранится
|Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии власти
|Депутат от партии власти взяла под защиту министра обороны за приобретение дорогостоящей квартиры
|Папикян посетил юго-восточную приграничную зону и побывал на боевых позициях
|Посол Франции присутствовала на открытии армянского павильона ArLeAM на выставке Salon de l Agriculture в Париже
|Алиев заявил о неэффективности Совбеза ООН и похвастался перед участниками саммита ДН агрессией против Арцаха
|Оппозиционер: Никол Пашинян не ведет каких-либо переговоров о статусе Нагорного Карабаха
|Процесс прямых переговоров между Степанакертом и Баку обречен на неудачу - оппозиционер
|Постпред Армении в СЕ: Азербайджан должен прекратит спекуляции по решениям ЕСПЧ и Гаагского суда и разблокировать Бердзорский коридор
|Секретарь СБ Арцаха вышел на минное поле без устройства для разминирования и любой неосторожный шаг мог привести к взрыву - депутат
|Госминистр Арцаха подверг резкой критике методы организации перевозки гуманитарных грузов
|Премьер-министр РА поздравил армянских дипломатов с профессиональным праздником - Днем дипломата
|Зампред РПА: Под названием <Армянский перекресток> Пашинян реализует исключительно тюркскую мечту
|Премьер-министр Армении отбыл с рабочим визитом в ФРГ
|Претензии Азербайджана не имеют ничего общего с обязательствами по Энергетической хартии
|МИД НКР выступил с комментарием относительно встречи представителей Арцаха и Азербайджана, опровергнув утверждения азербайджанской стороны
|МВД Арцаха сообщило о нарушении вражескими силами режима прекращения огня
|В 2022 году Армению посетили 789,1 тыс россиян
|В ВС Армении будут введены новые механизмы, которые позволят исключить порочные явления в войсках - министр
|Госкорпорация "Росатом" подписала новые контракты на поставку медицинских изотопов в Армению
|Польский научный журнал поместил отчет армяно-польской археологической экспедиции в Мецаморе
|Ряд общественных организаций Армении выступили против освоения и эксплуатации золотоносного рудника <Амулсар>
|Новая программа финансирования бизнеса для женщин
|Никол Пашинян: Для улучшения демографической ситуации необходимо создание инфраструктур для повышения качества жизни и обеспечения благоприятной среды
|Премьер Армении: начался процесс разработки новой стратегии борьбы с коррупцией
|Пашинян: Армения передала Азербайджану проект регламента работы рабочих комиссий по делимитации границы
|Спецпредставитель ЕС назвал встречу представителей Степанакерта и Баку обнадеживающей
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