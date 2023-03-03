Пятница, 3 Марта 2023 17:39

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян рассказал членам Союза офицеров запаса о военно-политической обстановку вокруг Республики, коснулся состоявшейся 1 марта встрече с представителями Азербайджана при посредничестве командования российских миротворческих сил, дислоцирующихся в Арцахе.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, президент отметил, что на всех состоявшихся до сих пор встречах, в том числе и 1 марта, обсуждались исключительно технические, гуманитарные и инфраструктурные вопросы. <Переговоры о статусе Арцаха могут проходить только в международно признанном формате и через реализацию права народа Арцаха на самоопределение>, - сказал президент, подчеркнув, что власти республики привержены положениям основных документов и основного закона Арцаха.

Напомним, что 1 марта в н.п. Иванян состоялась встреча представителей Азербайджана и Арцаха. Баку и Степанакерт представили разную информацию о повестке переговоров. В Арцахе отметили, что на встрече обсуждались технические вопросы, связанные с деблокадой НКР и восстановлением электроснабжения Арцаха. Азербайджанская сторона утверждает, что на встрече обсуждали вопрос реинтеграции армян Нагорного Карабаха в Азербайджан.