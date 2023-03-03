Пятница, 3 Марта 2023 14:05

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян провел рабочий завтрак с членами группы дружбы Германия-Южный Кавказ Бундестага ФРГ во главе с председателем группы Йоханом Давидом Вадефулом.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян подчеркнул важность постоянного развития сотрудничества армянских и немецких парламентариев, в том числе на международных площадках. Он отметил, что сотрудничество с Германией в различных направлениях, включая политическое и экономическое сотрудничество, имеет ключевое значение для правительства РА.

Йохан Давид Вадефул сообщил, что в ближайшее время они планируют посетить регион и подчеркивают важность укрепления межпарламентских связей с Арменией.

На встрече обсуждались как двусторонние отношения и развитие на Южном Кавказе, так и гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора. В преодолении последнего отмечена важность постоянного и последовательного внимание и реакции международного сообщества. Подчеркнута необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения, принятого Международным судом ООН.

20 декабря 2022 года по требованию Республики Армения было проведено экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией, создавшейся в результате блокады Лачинского коридора. В конце декабря 2022 года Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации, прося суд обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить беспрепятственное свободное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. По решению Международного Суда Азербайджан обязан разблокировать коридор и обеспечить беспрепятственное движение людей, транспортных средств и товаров по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Суд подтвердил позицию Армении о том, что трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор должен быть под контролем российского миротворческого контингента, а не Баку, но последний обязан гарантировать бесперебойное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору. Суд также четко констатировал существование Нагорного Карабаха, как международной единицы, согласно трехстороннему заявлениию от 9 ноября 2020 года