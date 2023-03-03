Пятница, 3 Марта 2023 14:03

АрмИнфо.Находящийся с рабочим визитом в Нью-Дели министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обменялись мнениями по вопросам повестки дня партнерства РА-ЕС. Обе стороны отметили важность размещения в Армении гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая официально начала свою деятельность 20 февраля.

Были упомянуты вопросы региональной и международной безопасности. Арарат Мирзоян также представил собеседнику последние события в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Касаясь гуманитарной ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость деблокады Бердзорского (Лачинского) коридора без предварительных условий в соответствии с положениями заявления от 9 ноября 2020 года. В этом контексте была подчеркнута важность активного участия международного сообщества для реализации Азербайджаном юридически обязывающего решения Международного суда ООН от 22 февраля о применении неотложных мер для деблокады коридора.

Напомним, что коридор закрыт со стороны Азербайджана вот уже 82 дня.