Пятница, 3 Марта 2023 13:20

АрмИнфо.Сегодня главным препятствием на пути установления отношений между Арменией и Турцией является позиция Азербайджана, который постоянно препятствует этому. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в Совете по международным отношениям Германии в ходе обсуждения на тему "Безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Перспективы Армении" отвечая на вопросы присутствующих.

По словам Пашиняна, Армения никогда не ставила предусловий для установления отношений с Турцией. <И сейчас я могу сказать то же самое: у нас нет никаких предварительных условий. Мы просто думаем, что мы соседи и должны иметь отношения", - сказал он.

Как указал армянский премьер, Ереван готов сегодня же открыть границу. "Кстати, границу мы не закрывали, ее закрыла Турция. Но сейчас мы сделали очень важный шаг. Как я уже сказал, наша гуманитарная помощь дошла до Турции через границу. Конечно, наша реакция и позиция полностью основывались на гуманитарном подходе. Но если решение об отправке гуманитарной помощи в Турцию будет иметь и определенные политические последствия, мы будем этому рады>, - подчеркнул Никол Пашинян.