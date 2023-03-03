Пятница, 3 Марта 2023 12:38

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 марта в Берлине на совместной пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем поблагодарил германского коллегу за усилия для отправки в Армению гражданской миссии ЕС.

<Хочу поблагодарить правительство Германии за поддержку решения о новом размещении в Армении долгосрочной гражданской миссии ЕС и выразить уверенность, что эта миссия будет иметь существенное влияние на установления мира и безопасности в регионе. Благодарю лично канцлера Шольца, так как знаю, что его большом участии в этом решении>, - сказал глава армянского кабмина.

В ближайшее время планируется подписать соглашение, регулирующее присутствие гражданской миссии ЕС в Армении, сообщил премьер-министр РА. <Сейчас присутствие миссии наблюдателей ЕС регулируется взаимными официальными письмами. Но у нас также есть договоренность о том, что соглашение, регулирующее это присутствие и миссию, должно быть обсуждено, согласовано и подписано. И я также думаю, что мы, возможно, подпишем документ, регламентирующий присутствие мониторинговой миссии, в ближайшее время, когда мы проведем переговоры и придем к общему согласию по договоренностям и формулировкам>, - сказал Пашинян.

Коснувшись блокада Азербайджаном Лачинского коридора, глава кабмина РА заявил, что тем самым Баку грубо нарушает взятые им обязательства в рамках заявления от 9 ноября 2020 года. Это также является частью масштабной и систематизированной политики этнических чисток народа Нагорного Карабаха, заявил он.

В этом ключе премьер назвал крайне существенным направление в Лачинский коридор и Нагорный Карабах международной миссии по сбору фактов для более всеобъемлющего информирования международного сообщества>.

Напомнив, что 22 февраля Международный суд принял решение против Азербайджана, которым обязал Азербайджан все необходимые меры для обеспечения свободного передвижения в обоих направлениях по Лачинскому коридору людей, транспортных средств и грузов, Пашинян призвал международных коллег предпринять действенные шаги для обеспечения немедленного выполнения Азербайджаном решения суда.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. В состав гражданской миссии ЕС в Армении включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. 20 февраля с.г. Европейский Союз разместил новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Штаб-квартира миссии находится в Ехегнадзоре.