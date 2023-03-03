Пятница, 3 Марта 2023 12:24

АрмИнфо.Вице-спикер Национального Собрания РА, руководитель группы дружбы Армения-Индия Акоп Аршакян 2 марта на полях конференции , которая проходит в Нью-Дели, провел встречу со спикером Народной палаты индийского парламента (Лок Сахби - нижняя палата) Омой Бирла. Об этом сообщает пресс-служба НС РА.

Вице-спикер НС отметил, что проводимая в индийской столице конференция предоставляет прекрасную возможность для проведения двусторонних встреч и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Армения придает большое значение двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Индией, подчеркнул вице-спикер НС, с удовлетворением констатировав, что с момента установления дипломатических отношений за последние 30 лет состоялось множество взаимных официальных и рабочих визитов, свидетельствующих о высоком уровне дружественных отношений между двумя странами.

Акоп Аршакян, говоря об агрессии Азербайджана против Армении, отметил, что эта страна грубо нарушила обязательства, взятые на себя в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, и закрыла Лачинский коридор - единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с внешним миром. Безопасность 120 тысяч армян находится под прямой угрозой, нарушены поставки продуктов питания и других товаров первой необходимости, а также поставки энергоносителей в Арцах. Аршакян подчеркнул, что Армения высоко оценивает заявление МИД Индии, в котором подчеркивается, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, и содержится осуждение индийской стороной агрессии, развязанной Азербайджан против Армении в сентябре прошлого года и блокирование с декабря 2022 года Лачинского коридора. Вице- спикер НС напомнил, что с 12 мая 2021 года вооруженные силы Азербайджана трижды нарушали территориальную целостность Республики Армения и незаконно вторглись на суверенную территорию Армении.

Ом Бирла, приветствуя делегацию НС РА, отметил, что придает большое значение углублению дружественных связей между парламентами двух стран и подчеркнул, что такие визиты и двусторонние контакты способствуют сотрудничеству и развитию отношений двух стран в различных форматах. Спикер нижней палаты парламента Индии выразил солидарность и поддержку Республике Армения и армянскому народу в преодолении существующих вызовов.

Акоп Аршакян подчеркнул, что придает особое значение развитию и укреплению межпарламентских отношений между Арменией и Индией. Вице-спикер НС отметил, что под его руководством в Национальном Собрании РА действует группа дружбы Армения-Индия, и подчеркнул, что было бы здорово создать группу дружбы с Арменией в парламенте Индии, что создало бы прекрасную возможность для активной деятельности и тесного сотрудничества.

<Армения заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Индией в различных сферах, включая торговлю, транспорт и связь, оборону, здравоохранение, сельское хозяйство, культуру, науку и образование, информационные и высокие технологии, туризм и др>, - сказал Аршакян.

Акоп Аршакян передал спикеру Национального Собрания Индии приглашение председателя НС РА посетить Армению.

Отметим, что парламент Индии - высший орган законодательной власти страны. Он состоит из двух палат: верхней - Совета штатов (Раджья Сабха) и нижней - Народной палаты (Лок Сабха). Возглавляет парламент президент Республики Индии. С 25 июля 2022 года этот пост занимает Драупади Мурму.