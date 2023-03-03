Пятница, 3 Марта 2023 12:23

АрмИнфо. Подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на оккупированных территориях Аскеранского, Мартакертского и Мартунинского районов Республики Арцах, 2 марта и в ночь на 3 марта нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

<С армянской стороны пострадавших нет. О нарушении режима перемирия сообщено РМК. В настоящее время ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная>, - отметили в АО НКР.