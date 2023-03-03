Пятница, 3 Марта 2023 12:22

АрмИнфо. Ереван готов к полноценному урегулированию отношений с Анкарой, установлению дипломатических отношений и открытию границ, которая в одностороннем порядке была закрыта Турцией в начале 90-х годов. Об этом заявил премьер- министр Никол Пашинян в Совете по международным отношениям Германии в ходе обсуждения на тему "Безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Перспективы Армении".

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян отметил, что одним из аспектов видения Армении в установлении мира в регионе является урегулирование отношений с Турцией.

Премьер указал на небольшие, но обнадеживающие шаги в этом направлении. Он напомнил, что напомнил, что в июле 2022 года спецпредставители Армении и Турции договорились о налаживании воздушных грузоперевозок и открытии межгосударственной границы для граждан третьих стран. В январе 2023 года был снят запрет на прямые воздушные грузоперевозки между странами. Премьер надеется, что в скором времени граница будет открыта для граждан третьих стран.

В 2022 году также состоялась встреча армянского премьера с президентом Эрдоганом в рамках саммита Европейского политического сообщества в Праге, где были обсуждены перспективы нормализации отношений.

"Армения очень быстро отреагировала на разрушительное землетрясение в Турции. Я позвонил президенту Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования и предложил нашу помощь. После этого мы направили в пострадавшие районы гуманитарную помощь и спасательную группу", - сказал он, подчеркнув, что колонны с гуманитарной помощью были направлены в Турцию через сухопутную границу, которая на протяжении 30 лет оставалась закрытой. Пашинян также отметил визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Турцию.