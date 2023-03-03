Пятница, 3 Марта 2023 12:20

АрмИнфо.ЕС является одним из основных партнеров Армении на пути к демократическим реформам. В этом контексте, Германия является ведущим политическим и экономическим партнером Армении. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в Совете по международным отношениям Германии в ходе обсуждения на тему "Безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Перспективы Армении".

Пашинян сообщил о новом важном формате повестки дня партнерства Армения-ЕС - Диалоге по вопросам политики и безопасности, первая встреча которого состоялась в январе прошлого года в Ереване. "Обсуждение широкого круга вопросов, в том числе общей региональной ситуации и перспектив углубления нашего сотрудничества по отдельным направлениям, было не только своевременным, но и существенно обогатило повестку нашего многопланового партнерства с ЕС", - сказал он.

По его словам, в основе сотрудничества Армения-ЕС лежит демократия. Он подчеркнул, что согласно последнему <Общему индексу оценки государств-членов Восточного партнерства>, Армения возглавила рейтинг <Демократия и надлежащее управление> среди стран-членов ВС и является лидером в следующих 5 областях: борьба с коррупцией, независимая судебная система, свобода мнений и слова, свобода собраний и ассоциаций, независимые СМИ и демократические права, выборы и политический плюрализм.

"Несмотря на все трудности, мы считаем, что наша архитектура безопасности не может быть всеобъемлющей без соблюдения прав человека, верховенства закона и демократии. Демократия для нас - это стратегия. Мы продолжим реформы, направленные на укрепление законности, эффективное управление и борьбу с коррупцией, с целью обеспечения благосостояния нашего народа", - отметил Пашинян.

Как указал премьер, мирная, демократическая революция 2018 года, за которой последовали внеочередные парламентские выборы 2021 года, доказали, что путь демократического развития Армении необратим. В этом смысле, как считает Пашинян, парламентские выборы 2021 года были исключительными. "Это был первый случай, когда выборы в Армении послужили инструментом выхода из политического кризиса. Я имею в виду внутриполитический кризис, который у нас был после 44-дневной войны 2020 года. Выборы обычно вызывали в нашей стране политические кризисы, так было с 1994 по 2018 годы. Но после демократической революции 2018 года эта страница закрыта, и теперь Армения является международно признанной демократической страной", - подчеркнул он.

При этом, как отметил премьер, недавние вызовы безопасности поднимают серьезные вопросы о том, может ли демократия обеспечить безопасность. "Способна ли армянская демократия обеспечить безопасность, это вопрос, который справедливо волнует сегодня армянское общество и проблема, которая должна быть решена нашим правительством", - заключил Никол Пашинян. .