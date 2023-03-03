Пятница, 3 Марта 2023 12:17

АрмИнфо. Сообщаем, что в соответствии с решением, принятым на заседании Совета безопасности Республики Арцах 28 февраля 2023 года, была создана Рабочая группа, целью которой является обсуждение с азербайджанской стороной неотложных гуманитарных вопросов.

Как сообщает Совбез Арцаха, руководителем группы является секретарь Совета безопасности Республики Арцах Самвел Шахраманян.

В силовой структуре добавили, что согласно договоренности, достигнутой при посредничестве командования миротворческих войск Российской Федерации, дислоцированных в Республике Арцах, 1 марта 2023 года, в 11 часов 00 минут, в штабе миротворческих войск прошла встреча арцахской и азербайджанской сторон с участием командующего миротворческим контингентом генерал-майора А. Волкова, в которой приняла участие аналогичная Рабочая группа, сформированная Азербайджанской Республикой, во главе с депутатом Милли Меджлиса Рамином Мамедовым.

Вместе с тем в Совбезе НКР отметили, что на повестке встречи были следующие вопросы:

<Обеспечение бесперебойной подачи природного газа в Республику Арцах и исключение дальнейших перебоев с подачей газа; обеспечение возможности осмотра единственной высоковольтной линии, входящей в Арцах из Республики Армения и находящейся под контролем вооруженных сил Азербайджана, с целью провести ремонтные работы специалистами ЗАО <Арцахэнерго> и восстановить энергоснабжение Республики Арцах; проведение разового визуального мониторинга со стороны азербайджанской специализированной группы на территории Кашенского и Дромбонского рудников; полное открытие автомобильной дороги Степанакерт-Горис>, - говорится в заявлении Совбеза НКР.

В тоже время напоминается, что во вступительном слове командующий миротворческими войсками представил участников встречи в качестве сторон Республики Арцах и Азербайджанской Республики. <После этого руководитель арцахской группы разъяснил азербайджанской стороне полномочия возглавляемой им группы, которые заключаются в обсуждении вышеуказанных конкретных вопросов и поиске решений по ним. В начале встречи глава азербайджанской группы попытался направить разговор на необходимость интеграции Арцаха с Азербайджаном, представляя перспективы получения в этом случае возможных социально-экономических преимуществ, однако глава арцахской группы призвал вести обсуждение по четко поставленным вопросам.

Он также подчеркнул, что эти контакты по актуальным гуманитарным и инфраструктурным вопросам не могут затрагивать основные вопросы всеобъемлющего урегулирования конфликта, для этого необходимо формирование формата с широкой международной поддержкой>, - говорится в заявлении.

Следует отметить, продолжили в Совбезе, что другие члены азербайджанской группы занимались обсуждением вышеназванных конкретных вопросов и поиском решений по ним, соответственно, последующий ход встречи полностью соответствовал рамкам, определенным повесткой встречи. В ведомстве подчеркнули, что по итогам обсуждения всех вышеперечисленных вопросов были достигнуты конкретные договоренности, о которых азербайджанская сторона обязалась доложить вышестоящим инстанциям, а в ближайшие дни посредством миротворческого контингента проинформировать арцахскую сторону о результатах. <В ходе встречи была достигнута также договоренность о формировании стабильного механизма обратной связи между сторонами. В ходе встречи стороны договорились на данном этапе предоставлять общественности информацию в общих чертах, учитывая, что процесс еще находится на рабочей стадии.

Однако вскоре после встречи глава азербайджанской группы дал ряд интервью на информационных каналах своей страны, в которых содержалась дезинформация, идущая в разрез с истинным содержанием встречи и процессом. В частности, было заявлено, что на встрече обсуждались <вопросы реинтеграции с Азербайджаном армянского населения Карабахского региона>. К сожалению, этот обман азербайджанских официальных лиц и средств массовой информации был использован и некоторыми представителями армянского информационного поля, тем самым создав ложное впечатление, будто в арцахско-азербайджанских контактах обсуждаются вопросы, касающиеся всеобъемлющего урегулирования конфликта. А тем временем встреча 1 марта, в которой участвовал также командующий российскими миротворческими войсками, была посвящена лишь обсуждению шагов по снятию блокады Арцаха и решению связанных с этим проблем.

Не соответствует действительности и другая дезинформация Азербайджана, согласно которой следующая встреча официальных представителей сторон <может состояться в Гяндже или Агдаме>, причем без участия российских миротворческих сил.

Призываем вас не поддаваться на измышления азербайджанской пропагандистской машины и быть уверенными в том, что общественности будет предоставляться исчерпывающая информация о вышеупомянутом процессе и его результатах>, - подытожили в Совете безопасности Республики Арцах.