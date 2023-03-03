Пятница, 3 Марта 2023 12:16

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в Берлине в ходе обсуждения на тему "Безопасность и стабильность на Южном Кавказе. Перспективы Армении" от имени правительства РА поблагодарил ЕС, в особенности руководство ФРГ за усилия для отправки в Армению гражданской миссии ЕС.

Пашинян отметил, что сегодняшний мир переживает период не только природных, но и геополитических тектонических сдвигов. Углубление геополитической нестабильности, рост напряженности и непредсказуемости ослабляют мировой порядок и систему международной безопасности, создавая еще большие проблемы, особенно для демократической Армении, - делая ее более уязвимой, добавил премьер.

"Мы стали свидетелями первых ростков сегодняшних вызовов и краха архитектуры европейской безопасности в нашем регионе еще в 2020 году, когда Азербайджан развязал войну против Нагорного Карабаха.

После подписания трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года Азербайджан не только не отказался от своей политики воинственности и угроз, но и осуществил новую агрессию, на этот раз против суверенных территорий Республики Армения в мае 2021 года, ноябре 2021 г. и в сентябрь 2022 г.", - сказал он.

Во время последней агрессии, напомнил премьер, - 13-14 сентября 2022 года, Азербайджан начал широкомасштабное военное наступление по военной и гражданской инфраструктуре Армении с использованием тяжелой артиллерии, ракетных комплексов и беспилотников. В результате с армянской стороны погибло 225 человек, в том числе 3 мирных жителя, были оккупированы более 150 квадратных километров суверенных территорий Армении.

"Невозможно обойти вниманием многочисленные случаи пыток пленных или уже погибших армянских военнослужащих (в том числе женщин-военнослужащих), факты пыток и ампутаций и других зверств азербайджанских военных. Ужасающие видеоролики, на которых азербайджанские военные совершают военные преступления в стиле ИГ, казнь армянских военнопленных, должны быть признаны и рассмотрены международным сообществом. Еще одной проблемой является привлечение Азербайджаном наемников из Сирии", - указал глава кабмина РА.

По его словам, во время сентябрьской агрессии 2022 года, "когда система внешней безопасности Армении "не сработала", Армения запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось 15 сентября 2022 года. В ходе заседания государства- члены Совбеза ООН заявили об абсолютной неприемлемости применения силы, открыто указали на агрессора - Азербайджан, подчеркнули важность соблюдения норм международного гуманитарного права, подчеркнув также факт нанесения ударов по гражданским инфраструктурам на территории Армении.

Как считает премьер, важным шагом к деэскалации ситуации стала четырехсторонняя встреча Макрон-Мишель-Алиев-Пашинян 6 октября 2022 года в Праге, на которой была достигнута договоренность о размещении краткосрочной мониторинговой миссии ЕС вдоль международной границы Армении и Азербайджана. 19 декабря 2022 года мандат этой миссии истек, и по запросу Армении Совет ЕС принял решение о развертывании новой полноценной гражданской миссии (EUMA) на территории Республики Армения сроком на два года, напомнил он.

"Миссия будет играть решающую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, а также в предоставлении своевременной и достоверной информации о текущей ситуации нашим партнерам в ЕС и его государствам-членам", - заявил он

Отметим, что накануне в ходе совместной пресс-конференции с кацлером Олафом Шольцем Пашинян сообщил, что ж ближайшее время планируется подписать соглашение, регулирующее присутствие гражданской миссии ЕС в Армении, "когда мы проведем переговоры и придем к общему согласию по договоренностям и формулировкам".

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. В состав гражданской миссии ЕС в Армении включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS. 20 февраля с.г. Европейский Союз разместил новую гражданскую миссию по мониторингу ситуации на армяно- азербайджанской границе. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии. Штаб-квартира миссии находится в Ехегнадзоре.: