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 Четверг, 2 Марта 2023 21:41
Наира Бадалян

"Не более чем разговоры": - Пашинян об обходе антироссийских санкций Ереваном

"Не более чем разговоры": - Пашинян об обходе антироссийских санкций Ереваном

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 2 марта на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заверил, что Армения не помогает России обходить западные санкции.

<Армения, как демократическая страна и как страна, для которой очень важна прозрачность, мы говорили и говорим всем нашим западным партнерам, что мы готовы и прозрачны в этом вопросе. Да, цифры меняются, но эти цифры меняются во всем мире, потому что меняются логистические цепочки, отношения. Увеличился не только импорт из ЕС в Армению, но и экспорт из Армении в страны ЕС>, - сказал премьер-министр, отвечая на замечание о том, что торговый оборот Армении с Россией увеличился, что может быть частью обхода санкций против РФ. Он подчеркнул, что Армения заинтересована в налаживании отношений с ЕС.

Коснувшись слухов относительно обхода санкций, Пашинян подчеркнул: <Это Не более чем разговоры. Реальность как раз противоположна. Весной прошлого года западный владелец забрал из Армении воздушное судно одной из российских авиакомпаний. И это, думаю, самый прямой и наглядный пример того, что мы показали, что при соблюдении всех наших отношений, всех наших партнеров законность действий и деятельности имеет для нас принципиальное значение>.

В качестве примера он отметил, что прошлой весной одна из западных компаний приобрела в Армении воздушное судно, которое ранее использовала одна из российских компаний.  <Это самый простой пример того, как при соблюдении всех наших отношений, уважая всех наших партнеров законность действий и деятельности имеет для нас принципиальное значение>, - добавил Пашинян.

Ка считает Пашинян, страну, где есть такой пример, нельзя обвинять в теневой торговле. С другой стороны, власти страны должны следить за тем, чтобы армянский частный бизнес не портил отношений с кем-либо из партнеров Армении, добавил он.

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