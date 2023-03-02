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 Четверг, 2 Марта 2023 17:30

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в  городе Ереван:

10:00-16:00   жилой дом 45 на улице Бюанда и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 10, 10/1, 10/2, 12, 16 в 1-ом Араратском массиве и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 в кв. “Ахтанак”; ЗАО “Научный центр травматологии и ортопедии” в Норк Мараше; частные дома 99-155 на 13-ой улице Норка, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 5, 7, 9, 11, 13, частные дома 2-22а на 2-ом переулке 17-ой улицы Норка, частные дома территорий, прилегающих к улицам Г.Овсепяна, Давида Бека, здания школ N57, 61, ясли-детский сад N124 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 10 на улице Бакунца, частный дом 5/7 на улице П.Севака, жилой дом 7 на улице Г.Нерсисяна, жилые дома 12/3, 2/10 на улице Агароняна;

11:00-14:00 улица Сарми;

11:00-17:00   частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 1-ой улицы и на 1-ом, 2-ом переулках 2-ой улицы в селе Джрашен; частные дома 72-105 на 1-ой улице, 39-61 на 2-ой улице села Джрашен, частные дома садоводческой компании в селе Джрашен;

 

в  Араратской области:

10:00-12:00   частично села Аралез, Нор Кянк;

12:00-13:45 частично село Абовян;

 

в  Вайоц Дзорской области:

10:00-13:00  улица Еркрабаннери, Джермукское шоссе, частично квартал ‘Чайкенди” в городе Вайк; села Азатек, Заритап, Зедеа, Пор, Хндзорут, Нор Азнаберд, Бардзруни, Мартирос, Серс, Гомк, Капуйт;

 

в  Котайкской области:

10։00-12։00  община Бжни, частные дома Бжни, станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, ‘Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00   частично села Ариндж, Джрвеж;

12:00-14:00   частично квартал “Ванатур”, кварталы “Джрарат”, “Цахкадзор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

 

в  Гегаркуникской области:

11։00-14։00   села Гетик, Мартуни; МГЭС “Эрик”;

 

в  Тавушской области:

11։00-13։00  частично улица Парз Лич, частично улица Тбилисян в городе Дилижан; село Техут.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в  городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 20, 23, 25, 27, 29 на улице Кугиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на улице Киевяна, 3 на 1-ом переулке улицы Киевяна, жилые дома 8-26, 39 на улице Севастополян, жилые дома 40-51 на переулке Севастополян, жилые дома 14, 20-29 на улице Сепуга, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, жилые дома 14, 14/1, 16 на улице Чолакяна, жилые дома 2/10, 6/2, 10/2 на улице Улнеци, жилые дома 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 17/1, 19 на улице Е.Тадовосяна, частные дома на улицах Неркин Шенгавит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 5-47 на улице Таирова, частные дома 87-346 в кв. “Норагюх”, жилые дома 3, 5, 7 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилых домов 2, 4 на улице Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00  жилые дома 7/1, 7/2, 16 на 1-ой улице Аванесова; 1, 3, 5 на 4-ой улице;

 

в  Армавирской области:

11:00-16:00  частично город Эчмиадзин;

 

в  Арагаотнской области:

11:00-17:00  улицы Ерванда Шаазиза, Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяна, кварталы “Варои Дзорак”, “Ара-1”, “Ара-2”, ‘Нарек”, “Тандзаноц” в городе Аштарак;

 

в  Араратской области:

10:00-12:00  частично улицы 1-3 в городе Масис; частично село Норабац; села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами;

11:00-17:00  частично села Норабац и Даракерт;

12:00-14:00  частично село Ланджазард;

 

в  Вайоц Дзорской области:

11:00-14:00  частично улицы Нарекаци, Микояна, Момика в городе Ехгнадзор;

 

в  Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Джрвеж;

11:00-17:00 село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30–15։00   “Прогрес Агро”, “Авиашин”, “Араратшин”, “Айнерух”;

11:30-16:30    села Арзни, Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), санаторий “Арзни”, ООО “Сипсу”, ЧП “В.Сукиасян”, ООО “Еркрабанакан амайнки джур”, насосная станция, ООО “Арзни Груп”, “Лусима”, “Еркатгци”, кварталы ‘Герезманнер”, “Геташен”, “Еркрабан”, ООО “Санатория”, “Сарнаран”, ООО “Айкакан хоаноц”, “Двин концерн”, “Вяк”, ‘Эй Эл Ти”, ЧП “А.Агаронян”, “Нарек Аракелян”, “В.Акобян”, “К.Погосян”, “М.Арутюнян”, “С.Ованнисян”, ООО “Арзни Экспресс”, “Голден Флауэр”, “Бюрегашох”, квартал ‘Гюхапетаран”, санаторий “Наири”, ООО “Апаки”, “Бел Глас”, “БМЛ Арзни;

 

в  Лорийской области:

11:00-14:00   села Лернапат и Алавар;

 

в  Ширакской области:

11:00-17:00  улица Колтнтесаканнери в городе Маралик Анийского региона.

 

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