Четверг, 2 Марта 2023 16:50

АрмИнфо.Армения ценит сбалансированную и стабилизирующую позицию Индии в эти времена глобальных потрясений. Об этом 2 марта в Дели на форуме <Диалог Индия-Армения> в рамках 8-ой конференции <Диалог Raisina 2023>

заявил вице- спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

По его словам, Ереван ценит заявление МИД Индии, в котором подчеркивается, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Армении, осуждение, озвученное индийской стороной в связи с развязанной Азербайджаном войной против Армении в сентябре прошлого года, и блокадой Лачинского коридора. <Мы также высоко ценим постоянную поддержку Индией процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Азербайджанские вооруженные силы остаются на суверенной территории Армении и, помимо уже существующих трудностей, в настоящее время мы сталкиваемся с гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе, вызванным блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, проводимой Азербайджаном политикой этнической чистки в отношении армян Нагорного Карабаха, продолжающимися провокациями. Милитаристская риторика, максималистские амбиции Азербайджана и его агрессивные действия подрывают усилия Армении по установлению стабильности и мира на Южном Кавказе", - заявил Акоп Аршакян.

Вице-спикер НС отметил, что Индия является важной опорой глобальной и региональной стабильности, которая справедливо стремится играть более важную роль на международных аренах. Ереван поддерживает Индию в получении постоянного членства в Совете Безопасности ООН в рамках текущей программы реформ. <Армения ценит сбалансированную и стабилизирующую позицию Индии в эти времена глобальных потрясений. Успешное председательство Индии в Совете Безопасности ООН является ярким примером этого, и мы надеемся, что дальнейшее председательство Индии в G-20 и в Шанхайской организации сотрудничества будет в равной степени способствовать региональному и глобальному миру и стабильности", - сказал Акоп Аршакян.

Он напомнил, что в прошлом году отмечалось 30- летие установления дипломатических отношений между Арменией и Индией. Обращаясь к истории, Акоп Аршакян подчеркнул, что греческий историк и политик Ксенофонт писал об армянах в Индии еще в 430-350 годах до нашей эры. По словам вице- спикера НС, символом традиционно теплых отношений и взаимной поддержки между народами двух стран являются также созданные в различных городах Индии армянские церкви и образовательно- культурные организации. <Отношения между двумя странами постоянно укреплялись на протяжении последних 30 лет, а в последние три года отмечены огромной тенденцией развития наших отношений>, - отметил вице-спикер НС, указав на продолжающееся политическое сотрудничество на высоком уровне между двумя странами. В 1964 году Армению посетил президент Индии Сарвепалли Радхакришнан, в 1976 году премьер-министр Индира Ганди совершила исторический визит в Армению, а в 1995 и 2003 годах Индию посетили первый и второй президенты Армении. В 2021 году министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар совершил важный визит в Армению, за которым последовал визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Индию.

Акоп Аршакян подчеркнул, что Армения дала новый заряд механизму политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами и сумела наладить сотрудничество в сферах торговли, экономики, технологий, науки, образования и культуры. Вице-спикер НС РА отметил положительную динамику в экономической сфере. <Следует отметить, что объем торговли между Арменией и Индией за последние годы значительно увеличился. В 2020 году этот показатель составил 128,5 млн долларов США, тогда как в 2021 году он уже находился на уровне 216,1, а в январе-ноябре 2022 года этот показатель достиг 315,4 млн долларов США. Однако эти цифры не отражают всего потенциала нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества, и мы ожидаем увеличения объемов товарооборота", - сказал Акоп Аршакян.