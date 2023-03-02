Четверг, 2 Марта 2023 14:24

АрмИнфо. Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме него. Об этом 2 марта на брифинге в Национальном Собрании РА заявила депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор> Лилит Минасян.

Она отметила, что переговоры между Арменией и Азербайджаном, помимо обмена документами, переведены и в формат онлайн - дипломатии. Депутат заметила, что ранее Азербайджан передал Армении свои предложения по мирному договору, которые после изучения с инициативами армянской стороны перенаправлены Баку. С применением же онлайн-дипломатии переговорный процесс может значительно ускорится.

Что касается формата международного механизма переговоров между Степанакертом и Баку, то он, как подчеркнула депутат, обсуждается. Лилит Минасян отметила, что предлагаемый Арменией механизм предполагает прозрачность переговорного процесса, благодаря которому народы Арцаха и Армении смогут убедиться в обеспечении их прав и безопасности.

В вопросе же Лачинского коридора депутат указала на необходимость его срочного разблокирования. <Там не должно быть никаких контрольно-пропускных пунктов, поскольку это не предусмотрено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года>, - сказала Лилит Минасян.