Четверг, 2 Марта 2023 14:19

АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян приобрел квартиру с привлечением ипотечного кредита от одного из коммерческих банков страны. Об этом 2 марта на брифинге в Национальном Собрании РА заявила депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор> Эрикназ Тигранян.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что нет ли коррупционных проявлений в том, что глава оборонного ведомства республики приобрел квартиру по цене в 168 тыс долларов при ее рыночной стоимости в 412 тыс долларов, Тигранян заметила, что необходимо еще уточнить рыночную стоимость квартиры. С учетом того, что должностное лицо является субъектом декларирования доходов и имущества, можно будет провести исследование.

Что касается подозрений в коррупционных рисках, то, как отметила Тигранян, любое лицо, будь то физическое или юридическое, имеет право обратиться в правозащитные организации или антикоррупционные органы, в том числе, и в Комиссию по противодействию коррупции или в Антикоррупционный комитет, которые обладают рычагами что бы расследовать эти проявления.

Отметим, что в последнее время в прессе довольно часто муссируются сообщения о приобретении должностными лицами государства дорогой недвижимости. Согласно данным издания hetk.am, сделка купли-продажи квартиры министра обороны состоялась летом 2022 г., а профинансировал ее "Армэкономбанк". Здание, в котором находится купленная министром квартира, строит компания бывшего депутата, пользующегося ныне поддержкой властей Ашота Арсеняна. Сурен Папикян и его жена Армине Мурадян купили квартиру в новом жилом комплексе "Бюрех", который строится в Ереване по адресу проспект Аршакуняц, 18/4. Здание уже полностью готово, сейчас ведутся работы по его облицовке и внутренней отделке.

Между тем, согласно сообщению координатора программ общественной организации "Союз информированных граждан" Даниела Иоаннисяна, сначала Сурен Папикян обеспечил вступление локальной олигархии Джермука ("Джермук групп") в партию "Гражданский договор". Потом Сурен Папикян обеспечил, чтобы сын владельца "Джермук групп" выдвинулся от партии "Гражданский договор" кандидатом на местных выборах и использовал различные рычаги для обеспечения бесконкурентной победы. А затем Сурен Папикян получает от собственника "Джермук групп" в "подарок" 100 млн. драмов в виде скидки на квартиру.

Напомним также, что ранее издание CivilNet сообщало о приобретении в конце прошлого года министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном шикарного особняка в поселке Касах. Мирзоян и его супруга Гоар Абаджян приобрели дом в декабре 2022 года стоимостью в 112 млн драмов. Согласно документам, общая площадь участка - 951 кв.м, дом - 288 кв.м., есть также гараж - 61 кв.м. и прилегающее строение - 81 кв.м.