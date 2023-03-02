Четверг, 2 Марта 2023 14:09

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Анн Луйо приняла участие в Экономическом саммите Франция-Армения в Торгово-промышленной палате Париж Иль-де-Франс. Об этом говорится в сообщении посольства Франции в Армении.

В дипмиссии напомнили, что мероприятие состоялось 24 февраля. Цель - укрепление экономических отношений между двумя странами на основе регулярных контактов, начатых с 2018 года.

Посол также присутствовала на открытии армянского павильона ArLeAM на выставке Salon de l'Agriculture в Париже.

Напомним, что первый Экономический саммит Франция-Армения состоялся 24 февраля в Париже. Отметим, что по данным Статкомитета РА, в 2022 году внешнеторговый оборот между Арменией и Францией составил $122.4 млн., что выше показателя годовой давности на 29,6%. При этом, экспорт снизился на 7,8% до $9.8млн., импорт продемонстрировал рост на 34,4% до $112.6 млн.