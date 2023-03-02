Четверг, 2 Марта 2023 13:56

АрмИнфо. Совет Безопасности ООН сегодня неэффективен. Например, некоторые резолюции Совета Безопасности были выполнены в течение нескольких дней. Об этом в ходе своего приветственного слова на саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19 заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В этом ключе он завел старую песню о невыполнении якобы Арменией 4 резолюций Совбеза ООН, позабыв, что резолюции были приняты во время первой карабахской войны и призывали остановить боевые действия, меж тем, как сам Баку отказался выполнять их.

Затем, окрыленный молчанием международного сообщества он похвастался совершенной осенью 2020 года агрессией в отношении Нагорного Карабаха. <В 2020 году Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость военно-политическими средствами и сам добился выполнения указанных резолюций Совета Безопасности. Наверное, это был первый случай в мире с момента создания ООН>, - отметил он.

По традиции, Алиев обвинил армянскую сторону в разрушении якобы азербайджанских сел и городов, позабыв о варварствах Азербайджана на оккупированных территориях Нагорного Карабаха.

Он сообщил, что в 2021-2022 годах правительство Азербайджана потратило на восстановительные работы около 4 млрд долларов США, в этом году планируется выделить на эти цели не менее 1,7 млрд долларов США.

<Вскоре после окончания конфликта Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного соглашения, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга>, - резюмировал он.