Четверг, 2 Марта 2023 13:54

АрмИнфо. Высокопоставленный чиновник Европейского Союза в ходе встречи с представителями армянской делегации в Евранест прямо заявил, что премьер- министр РА Никол Пашинян уже продолжительное время не ведет каких-либо переговоров о статусе Нагорного Карабаха. Об этом 2 марта на брифинге в Национальном Собрании РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Честь> имею> Айк Мамиджанян.

Депутат отметил, что заявление европейского чиновника прозвучало сразу после его выступления на заседании Евронест, в котором Мамиджанян упоминал о праве наций на самоопределение, защиты границ Армении и о других вопросах, связанных с безопасностью. <В ответ европейский чиновник заявил, что знаком с позицией Мамиджаняна, но они не релевантны, поскольку Никол Пашинян уже давно не ведет каких-либо переговоров по статусу Арцаха, и вся логика переговорного процесса строится на том, чтобы оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана>, - отметил Мамиджанян, комментируя опубликованное зампредом РПА Арменом Ашотяном часть текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Мамиджанян добавил, что европейский чиновник, имеющий влияние на переговорный процесс, четко и прямо заявил членам армянской делегации, что Никол Пашинян в ходе переговорного процесса рассматривает Арцах в составе Азербайджана. <Я полностью отвечаю за свои слова, и готов нести за них ответственность. Те же, кто безграмотно пытается опровергнуть факты, представленные Ашотяном, пусть опровергнут и мое это заявление. Тем более, что во встрече принимали участие и другие лица>, - подчеркнул оппозиционер.

Он добавил, что, будучи членом армянской делегации в нескольких международных организациях, ни разу не слышал из уст представителей правящей в Армении фракции словосочетания <право на самоопределение>. Что касается тезисов правящей силы о правах населения Арцаха, его безопасности, то, как заметил Мамиджанян, они более чем расплывчаты. <Единственной гарантией обеспечения безопасности народа Арцаха является его право на самоопределение и обеспечение статуса. Любые другие заявления направлены на то, чтобы обмануть народы Армении и Арцаха>,- сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что все последние законы, принимаемые в Азербайджане, направлены на снижение статусов автономных образований, даже применительно к Нахичевани, что является нарушением международного договора. Применительно к Арцаху используется понятие <экономическая зона>. <На этом фоне вести разговор о разработке каких-то механизмов прямых переговоров между Степанакертом и Баку просто наивно>, - считает оппозиционер. Ранее заместитель председателя Республиканской партии РА Армен Ашотян опубликовал часть проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном, не указав при этом источник. В тексте договора говорится, что страны признают территориальную целостность друг друга. Армения обнародует позицию о том, что до завершения переговоров по мирному договору с Азербайджаном необходимо принять всеобъемлющие меры по обеспечению безопасности и прав карабахских армян, а Баку немедленно начнет структурированный диалог с назначенными представителями карабахских армян для обеспечения взаимопонимания по их правам и безопасности. В документе подчеркивается, что Азербайджан и ЕС проведут консультации по правам и безопасности армянского населения Карабаха, Баку также привлечет к процессу Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам нацменьшинств. ЕС будет поддерживать связь с армянами Карабаха. Лидеры на трехсторонних встречах в Брюсселе будут регулярно оценивать прогресс.