Четверг, 2 Марта 2023 13:53

АрмИнфо. Во внешнеполитической повестке Армении нет положительных сдвигов. Об этом 2 марта на брифинге в Национальном Собрании РА заявил секретарь оппозиционной фракции <Армения> Арцвик Минасян.

По его словам, в сфере безопасности армянского народа продолжают превалировать те же вызовы и угрозы. Нынешние власти, стремясь избежать своей ответственности за судьбу народа Арцаха, внесло в повестку тезис о необходимости проведения прямых переговоров между Степанакертом и Баку. <Эта позиция осуждаема, отвергаема и осуждаема>, - сказал оппозиционер.

Что касается вовлеченности Арцаха в переговоры с Азербайджаном, то, как отметил Минасян, этот процесс был запланирован в рамках формата Минской группы ОБСЕ, когда на определенном этапе при решении некоторых вариантов урегулирования, сопредседатели МГ ОБСЕ должны были пригласить Арцах к переговорам с Баку. Сегодняшний процесс, считает депутат, без сомнения, обречен на неудачу. <В условиях, когда Азербайджан заявляет об отсутствии такой единицы, как Нагорно-Карабахская Республика, рассматривая ее жителей как часть азербайджанской общественности, означает провал применения механизма применения прямых переговоров между Степанакертом и Баку при участии международных гарантов>, - подчеркнул депутат.

Он подчеркнул, что в условиях признания права на самоопределение, можно было бы говорить о возможностях использования тех или иных

международных механизмов, в том числе, и механизмов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ или ООН. В противном случае, продолжил

депутат, все то, что предлагается или будет предложено превратится в <медленную смерть>. Нынешние власти отказались от ранее провозглашенных ими же решений, в числе которых и концепт <отделение ради спасения>, о чем заявлялось в предвыборных обещаниях правящей силы и было закреплено в программе правительства. <Власти Армении просто тянут время, что является средством для достижения целей со стороны Азербайджана и Турции>, - сказал парламентарий.