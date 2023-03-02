Четверг, 2 Марта 2023 12:25

АрмИнфо. На состоявшемся 1 марта заседании Комитета министров Совета Европы постпред Армении в СЕ Арман Хачатрян вновь озвучил проблему незаконного блокирования Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора.

Посол напомнил, что по решению Международного Суда Азербайджан обязан разблокировать коридор и обеспечить беспрепятственное движение людей, транспортных средств и товаров по Бердзоскому коридору в обоих направлениях.

<Комитет Министров СЕ неоднократно заслушивал сфабрикованные заявления Азербайджана о размещении Арменией мин в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Суд единогласно отклонил ходатайство Азербайджана по этому вопросу.

Армения приветствует решения Суда и положительно оценивает заявления ряда стран и международных организаций, включая ООН и ЕС, в которых четко подчеркивается необходимость скорейшего выполнения решения Международного Суда>, - отметил Хачатрян.

При этом постпред Армении добавил, что Азербайджану необходимо перестать спекулировать решениями ЕСПЧ и Международного суда и просто выполнять свои международные обязательства.

<Комитет Министров Совета Европы должен способствовать скорейшему снятию продолжающейся бесчеловечной блокады Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана, тем самым предотвращая дальнейшие преднамеренные нарушения прав человека>, - резюмировал Хачатрян.

Отметим, что единственная дорога, соединяющая Арцах с внешним миром, заблокирована Азербайджаном вот уже 81 день.