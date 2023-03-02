Четверг, 2 Марта 2023 12:19

АрмИнфо. Государственный министр Республики Арцах Гурген Нерсисян 1 марта созвал совещание с участием министров сельского хозяйства, социального развития и миграции, заместителя министра финансов и экономики и директора Фонда поддержки села и сельского хозяйства.

Согласно сообщению пресс-службы правительства республики, представив ранее собранные данные, госминистр подверг резкой критике способы и методы организации перевозки гуманитарных грузов с целью смягчения последствий блокады Арцаха. Гурген Нерсисян поручил в срочном порядке обобщить необходимую информацию, провести инвентаризацию товаров и определиться с минимальными внутренними потребностями, чтобы можно было правильно определить приоритет ввозимых гуманитарных грузов. <Интересы всех субъектов хозяйствования не учитываются, их мнение и точка зрения не были услышаны, поэтому они теперь вынуждены поднимать свои проблемы в индивидуальном порядке>, - сказал Гурген Нерсисян.

Государственный министр счел неприемлемым, что сельскохозяйственные работы до сих пор не начаты, и есть много незавершенных процессов, чтобы придать им срочный импульс. <Одной из основных причин такой ситуации является отсутствие должного взаимодействия между министерствами и другими должностными лицами. Недопустимо, чтобы они выявлялись только во время совещаний у госминистра", - подчеркнул Гурген Нерсисян.

Госминистром даны соответствующие поручения по ряду вопросов, требующих безотлагательного решения, которые должны быть реализованы в соответствии с четким графиком.