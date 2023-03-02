Четверг, 2 Марта 2023 12:18

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил армянских дипломатов с профессиональным праздником - Днем дипломата, который отмечается в республике 2 марта - в день вступления РА в ООН.

В поздравительном послании, которое распространила пресс-служба правительства, отмечается, что 2 марта 1992 года Армения официально стала членом ООН, приняв принципы общечеловеческих ценностей, защиты прав человека и установления демократии как неотъемлемой части государственной идеологии. Флаг независимой и суверенной Республики Армения был поднят перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

<Сегодня, когда мы сталкиваемся с самыми серьезными вызовами внешней безопасности, дипломаты должны умножить свои усилия для продвижения наших государственных интересов, защиты демократии, суверенитета, независимости нашего государства, способствовать повышению международного имиджа Армении, укреплению экономических связей. Мы должны уметь ценить прошлые пробелы и двигаться вперед для достижения наших целей. От эффективности вашей работы зависят наши будущие достижения на международной арене>, - отметил глава армянского правительства.