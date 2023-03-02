Четверг, 2 Марта 2023 12:11

АрмИнфо. Республика Армения выражает сожаление попытками Азербайджана продвинуть свою повестку, инициировав арбитраж в рамках международной Энергетической хартии. Об этом говорится в заявлении офиса представителя РА по международно­правовым вопросам.

Согласно заявлению, претензии Азербайджана в отношении нагорно-карабахского конфликта не имеют ничего общего с обязательствами по Энергетической хартии, которые касаются инвестиций и торговли в энергетическом секторе. Попытка Азербайджана исказить цели Энергетической Хартии вызывает особое сожаление в то время, когда Конференция по Энергетической Хартии завершает переговоры по модернизации Энергетической Хартии. Злоупотребление Энергетической Хартией подрывает все усилия договаривающихся сторон, направленные на обеспечение того, чтобы Энергетическая Хартия продолжала функционировать в соответствии с ее назначением в качестве основы для устойчивых инвестиций и торговли в энергетическом секторе.

<Уведомление Азербайджана об арбитраже поступило через несколько дней после того, как решение Международного суда ООН предписало Азербайджану обеспечить беспрепятственное передвижение людей, транспортных средств и грузов по единственной дороге, соединяющей 120 тысяч этнических армян Нагорного Карабаха с внешним миром. Однако Азербайджан проигнорировал обязывающее решение Суда и призывы международного сообщества к его выполнению, усугубив создавшуюся в Нагорном Карабахе гуманитарную катастрофу. Судя по всему, Азербайджан намерен отвлечь внимание, инициировав необоснованные разбирательства в рамках Энергетической хартии>, - отмечается в заявлении.

В документе также подчеркивается, что действия Азербайджана не подорвут приверженность Армении Энергетической хартии, работу Форума Энергетической хартии и продвижение устойчивых инвестиций и торговли в энергетическом секторе.

Напомним, что 22 февраля Международный суд ООН удовлетворил ходатайство Армении о применении временной меры и обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор до вынесения окончательного решения по данному делу.