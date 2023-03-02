Четверг, 2 Марта 2023 12:08

АрмИнфо. МВД Арцаха сообщило о нарушении режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана.

Так, согласно ведомству, 28 февраля около 16:55 с боевых позиций противника из стрелкового оружия разного калибра был произведен огонь по трактору, проводившему сельскохозяйственные работы на территории села Бердашен.

<Работы проводил 53-летний житель села Мюришен Мартунинского района А.Аванесян. В результате обстрела сельскохозяйственные работы были прекращены.

Кроме того, Азербайджан нарушил режим прекращения огня и 1 марта. Около 14 часов был обстрелян проводивший сельскохозяйственные работы в общине Бердашен на тракторе <Беларусь> 59-летний С.Варданян. В результате обстрела сельскохозяйственные работы были прекращены>, - добавили в МВД НКР.

В ведомстве также подчеркнули, что в Мартунинском районном отделе полиции были подготовлены материалы по инциденту, которые переданы российскому миротворческому контингенту.