Четверг, 2 Марта 2023 12:05

АрмИнфо. В ближайшее время в вооруженных силах Армении будут введены новые механизмы, которые позволят исключить порочные явления в войсках. Как передает пресс-служба оборонного ведомства РА, об этом заявил министр обороны РА Сурен Папикян в ходе посещения N-ой воинской части.

Сурен Папикян встретился с командирами подразделений, несущих боевое дежурство. Ответственные за охрану передовой линии обороны доложили о переоснащении боевых позиций, инженерном оснащении, работах по тыловому обеспечению.

Министр обороны заверил, что ведомство приложит все усилия в направлении защиты Родины, модернизации фортификационных сооружений.

Командиры боевых позиций доложили министру, что позиции обеспечены боеприпасами, продовольствием и горючим.

Министр обороны поручил строго соблюдать правила безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, а также соблюдать требования пожарной безопасности. Он также поручил строго следить за дисциплиной.